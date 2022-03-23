Çatıdan kafasına kar ve buz kütlesi düşen çocuk ölümden böyle döndü

14 Mart öğlen saatlerinde Cumhuriyet Caddesi’ndeki kaldırımda yürüyen 15 yaşındaki lise öğrencisi Hasan Karataş’ın kafasına, yüksek bir binanın çatısından kar ve buz kütleleri düştü. Kafası kırılan çocuk olay yerine çağrılan ambulansla Bitlis Tatvan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Beyin kanaması geçirdiği tespit edilen çocuk, hastanenin Başhekimi ve aynı zamanda Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Gökmen Reyhanlı tarafından ameliyata alındı. Yapılan iki başarılı ameliyatla hayata tutunan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Gerçekleştirilen ameliyata ilişkin açıklamalarda bulunan Reyhanlı, hastaneye getirilen çocuğun yarı kapalı olduğunu söyledi.

Reyhanlı, "Çekilen tomografilerde hastamızın büyük bir beyin kanaması olduğunu fark ettik. Vakit kaybetmeden hastamızı ameliyata aldık. Kafatasında çok ciddi kırıklar ve beyin kanaması vardı. Beyin kanamalarının farklı tipleri vardır. Bu hastamızdaki kanama 'arter' dediğimiz atardamarın kanamasıydı ve haliyle çok kısa sürede müdahale gerektiriyor. Hiç vakit kaybetmeden bu ameliyatı yaptık ve kanamasını durdurduk. Ancak ikinci gün kırıklarının çok büyük olmasından dolayı başka bir kanama daha gelişti. Bu nedenle ikinci kez ameliyata aldık ve her iki ameliyat gayet başarılı geçti. Hastanın genel durumu şu an çok iyi ve bilinci yerinde. Serviste takibi devam ediyor ve kısa sürede taburcu etmeyi planlıyoruz." dedi.

Olay anını hatırlamadığını, arkadaşlarından öğrendiklerini anlatan Hasan Karataş ise "Kar ve buz parçaları aynı anda önüme ve başıma düşmüş. Oradaki eczanede pansuman yaptıktan sonra beni ambulansla hastaneye getirmişler ve ameliyat yapmışlar. Bina sahiplerinin dikkat etmesini, çatılarındaki kar ve buzları temizlemelerini istiyorum." diye konuştu.

Çocuğun annesi Güleser Karataş da başarılı ameliyattan dolayı doktor ve ekibine teşekkür etti.

Anne Karataş, “Doktor ve hastane çalışanları çok ilgilendi. Başka yere sevki yapılsaydı çok zorluk çekerdik. Yapılan başarılı ameliyatın ardından çocuğumun durumu şu an iyi. Buradan bina sahiplerine ve ilgililere de seslenmek istiyorum, önlem alsınlar ve çatılarını temizlesinler. 9 gündür hastanedeyiz, çok zor günler atlattık. Benim canım yanmış, başka canlar yanmasın." dedi. (İLKHA)