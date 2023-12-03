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Yerel Çatıdan düşen işçi öldü, birlikte çalıştığı babası gözyaşı döktü
Yerel

Çatıdan düşen işçi öldü, birlikte çalıştığı babası gözyaşı döktü

Yeniakit Publisher
2023-12-03 14:31:00 -
Çatıdan düşen işçi öldü, birlikte çalıştığı babası gözyaşı döktü

Bartın'da 5 katlı otelin çatısında çalışırken düşen Hüseyin Yeşilbal (34), hayatını kaybetti. Oğlu ile tamir yapan baba Ali Yeşilbal (55), gözyaşlarına boğuldu.

Olay, saat 12.00 sıralarında Amasra ilçesi Kum Mahallesi'ndeki bir otelde meydana geldi. 5 katlı otelin çatısında babası Ali Yeşilbal ile tamir işi yapan Hüseyin Yeşilbal, dengesini kaybederek havalandırma boşluğuna düştü. Baba Yeşilbal, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Hüseyin Yeşilbal'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenaze, Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Bu sırada baba Yeşilbal, gözyaşlarına boğuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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