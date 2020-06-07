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Aktüel

Çatı bir anda alevlere teslim oldu

Tokat’ın Niksar ilçesinde bir binanın çatısının alevlere teslim olduğu yangın maddi hasarla atlatıldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-07 12:33:14 -
Çatı bir anda alevlere teslim oldu

Tokat’ın Niksar ilçesinde bir binanın çatısının alevlere teslim olduğu yangın maddi hasarla atlatıldı.


Edinilen bilgiye göre; Niksar ilçesi Şehit Mahmut Güler Caddesi’nde gün ağarmaya başladığı saatlerde alt katında ekmek fırını olan 3 katlı binanın çatısı alev aldı. Niksar Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangına uykuda yakalanan mahalle sakinleri, korku dolu anlar yaşadı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapıldı. Niksar Belediyesi ekipleri tarafından yapılan incelemede yangının ekmek fırınının bacasından kaynaklandığı ihtimali üzerinde duruluyor.

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