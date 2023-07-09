Çatalla ikram etti! Çekirge böyle karpuz yedi
Elazığ'da bir vatandaş, dev çekirgeye karpuz ikram etti.
Elazığ’da bir vatandaş, yanına gelen dev çekirgeye karpuz yedirdi.
Elazığ'da bir vatandaş, evinin balkonunda otururken yanına konan dev çekirgeyi yakaladı. Çekirgeyi mutfağına götüren şahıs, karpuz yedirdi. Çekirgenin büyüklüğü dikkatlerden kaçmazken, vatandaşın çatalla çekirgeye karpuz ikram etmesi ve çekirgenin de büyük bir iştahla karpuzu yemesi renkli görüntüler oluşturdu. Vatandaş daha sonra çekirgeyi yeniden doğaya saldı.
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