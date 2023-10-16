  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Çatalca'da fabrika yangını!
Aktüel

Çatalca'da fabrika yangını!

Yeniakit Publisher
2023-10-16 01:23:00 - 2023-10-16 01:26:51
Çatalca'da fabrika yangını!

Çatalca'da bir fabrikada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin, yangına müdahalesi sürüyor.

Çatalca'da bir fabrikada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin, yangına müdahalesi sürüyor.

Çatalca Ormanlı Mahallesi Birol Sokak'ta 4 bin metrekare alan üzerine kurulu fabrikada yangın çıktı. Yangına İstanbul'un birçok ilçesinden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine ilk ulaşan ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Kerem Aktürkoğlu’ndan Filistin’e şok sözler!
Kerem Aktürkoğlu’ndan Filistin’e şok sözler!

Gündem

Kerem Aktürkoğlu’ndan Filistin’e şok sözler!
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Her şey güzel olacak diyerek seçilen Ekrem, bu sefer de metroyu yaktı!
Her şey güzel olacak diyerek seçilen Ekrem, bu sefer de metroyu yaktı!

Aktüel

Her şey güzel olacak diyerek seçilen Ekrem, bu sefer de metroyu yaktı!

Omuz attın kavgası cinayetle bitti
Omuz attın kavgası cinayetle bitti

Aktüel

Omuz attın kavgası cinayetle bitti

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23