Çatalca'da fabrika yangını!
Çatalca'da bir fabrikada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin, yangına müdahalesi sürüyor.
Çatalca'da bir fabrikada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin, yangına müdahalesi sürüyor.
Çatalca Ormanlı Mahallesi Birol Sokak'ta 4 bin metrekare alan üzerine kurulu fabrikada yangın çıktı. Yangına İstanbul'un birçok ilçesinden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine ilk ulaşan ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.