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Çatalca Belediye Başkan Adayı Üner: "80 milyon borcu var, her ay 1 milyon TL açık veriyor"

Çatalca AK Parti Belediye Başkan adayı Mesut Üner, Çatalca Belediyesi’nin her ay 1 milyon TL açık verdiğini, çalışan maaşları için 3-4 ayda bir arazi satışı yapıldığını ifade etti.

21 Mart 2019 Perşembe 16:01
Çatalca Belediye Başkan Adayı Üner: "80 milyon borcu var, her ay 1 milyon TL açık veriyor"

Çatalca AK Parti Belediye Başkan adayı Mesut Üner, Çatalca Belediyesi’nin her ay 1 milyon TL açık verdiğini, çalışan maaşları için 3-4 ayda bir arazi satışı yapıldığını ifade etti.


Çatalca Belediyesi’nin 10 yılda 600 milyon TL bir bütçesi olmasına rağmen elle tutulur bir tane hizmeti, projesi olmadığını belirten Çatalca AK Parti Belediye Başkan adayı Mesut Üner, “Üstelik 80 milyon TL de borç var. Biz bunu söylediğimizde ‘sana ne’ bundan dedi. Ama ben şunun sözünü veriyorum. Biz hiçbir zaman vatandaşlarımıza ‘sana ne’ demeyeceğiz. Sanki babamızın çiftliğini yönetiyoruz. Ne demek ‘sana ne’,kim ödeyecek bu borcu? Çatalca halkı ödeyecek. Belediyenin kasası her ay 1 milyon TL açık veriyor. Her 3-4 ay bir yer satılıyor”dedi.



2024’te borç 140 milyon TL olacak


Durumun vahametine dikkat çeken Üner, “Gelin, hep beraber 31 Mart’tan sonraki 5 yılı hayal edelim. Şu anda 80 milyon TL bir borç var. Ama bugün belediyenin içerisinden bir arkadaşla konuştuğumda ‘Bu 80 milyon olan rakamlar 100-110 milyon TL de olabilir. Siz ona göre bir tedbirinizi alın’ dedi. Biz yine 80 milyon TL üzerinden gidelim. 5 yıl, yani 60 ay var. Yıl 2024 olduğunda bu borç 140 milyon TL olacak. Çatalca Belediyesi batmış bir noktaya gelecek ve çalışanların maaşını ödeyemeyecek duruma gelecek” diye konuştu.



"Otoparkı, çocuk parkını satarak bu iş halledilmez"


Üner, satış yaparak durumun dengelenmeyeceğini şu sözlerle anlattı:


“Cem Başkan diyor ki: ‘Benim yer satmamı istemiyorlar. İçerideki çalışanlara maaş vermeyeyim diye bize komplo kuruyorlar.’ Her şey satılır mı? Otoparkı sat, çocuk parkını sat, futbol sahasının bir kısmını sat. Sonu ne olacak bu işin? Ben şimdiden şunu söylemek istiyorum; Çatalca’yı satan değil, üreten bir belediye haline getireceğiz.”



Çatalca’nın 5 yıl daha kaybetme lüksü yok


Önümüzdeki seçimin yerel seçim olduğunu bilerek sandığa gidilmesini gerektiğini hatırlatan Çatalca AK Parti Belediye Başkan adayı Mesut Üner, “İdeolojik bakmayalım. Çünkü önümüzdeki bu 5 yılda eğer bir 5 yıl daha kaybedersek Çatalca’mızın ve köylerimizin ne duruma geleceğini hepimizin tahmin etmemiz lazım. Çatalca’nın merkezinde bile hangi kaldırıma, hangi parke taşına bassak altından su fışkırıyor. Sokak lambaları yanmayacak noktada, hep bizlere fakir fukara edebiyatı yaparak 10 yıldır buralarda oy devşirdiler. Bizlere Atatürk, Cumhuriyet konularında çok rencide edici kelimeler kullandılar. Ben bir mübadil torunuyum. Başka söyleyecek bir sözüm yok. Projelerimizi de sunduk. Bu projelerin hiç birisi Cem Başkan’ınki gibi kitapta kalmayacak. Biz sözünü de aldık. Kendimize de güveniyoruz. Bu projelerin hepsini tamamını yapacağız. Şimdiden Çatalca’mıza hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 16:01
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