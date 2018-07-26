Çatal nasıl yapılır?

MALZEMELER:

125 gram tereyağı – eritilmiş

150 gram sıvı yağ

3 yemek kaşığı yoğurt

Yarım su bardağı şeker

2 tutam tuz

1 yemek kaşığı sirke

5 su bardağı un – 500 gr.

1 yemek kaşığı mahlep

1 paket kabartma tozu

ÜZERİ İÇİN:

Yumurta sarısı

Çörek otu

YAPILIŞI:

Tereyağı, sıvı yağ, yoğurt, şeker, tuz ve sirkeyi bir kapta çırpalım. Üzerine mahlep kabartma tozu ,unu ve sirkeyi ekleyelim.

Hamuru iyice yoğuralım. Oluşan hamurdan parça alalım. Parçaları rulo halinde yuvarlayalım ve uçlarını birleştirelim.

180 derecelik fırında 30 dakika pişirelim.

Afiyet olsun...

Yasemin.com'dan alınmıştır.