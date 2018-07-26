THY - Adıyaman
0553 313 94 23

Çatal nasıl yapılır?

Kıtır kıtır lezzeti ve güzel kokusuyla kadın günlerinin vazgeçilmez lezzetlerinden olacak bu çatal tarifini sizde evinizde deneyebilirsiniz.

26 Temmuz 2018 Perşembe 23:26
Çatal nasıl yapılır?

MALZEMELER:

125 gram tereyağı – eritilmiş

150 gram sıvı yağ

3 yemek kaşığı yoğurt

Yarım su bardağı şeker

2 tutam tuz

1 yemek kaşığı sirke

5 su bardağı un – 500 gr.

1 yemek kaşığı mahlep

1 paket kabartma tozu

ÜZERİ İÇİN:

Yumurta sarısı

Çörek otu

YAPILIŞI:

Tereyağı, sıvı yağ, yoğurt, şeker, tuz ve sirkeyi bir kapta çırpalım. Üzerine mahlep kabartma tozu ,unu ve sirkeyi ekleyelim.

Hamuru iyice yoğuralım. Oluşan hamurdan parça alalım. Parçaları rulo halinde yuvarlayalım ve uçlarını birleştirelim.

180 derecelik fırında 30 dakika pişirelim.

Afiyet olsun...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yasemin.com'dan alınmıştır.

 

Haber Tarihi: 26 Temmuz 2018 Perşembe 23:26
  1. sağlık
  2. yaşam
  3. sağlıklı yaşam
  4. kadın aile
  5. çatal
  6. çatal tarifi
  7. mutfak

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Nikaragua'daki protestolarının sonucu ağır oldu
    1. Nikaragua'daki protestolarının sonucu..
    2. Evde muhallebi nasıl yapılır?
    3. Masa başı çalışıyorsanız...
    4. Keçiboynuzu pekmezinin inanılmaz..
    5. Erken ergenlik nedir? Nasıl tedavi..
    6. CHP alev alev! Yine birbirlerine..
    7. Çatal nasıl yapılır?
    8. Aç kemik sendromu nedir?
    9. Başkan Erdoğan: Müslümanların..
    10. Koltuk savaşının başladığı CHP'de..
    11. Rus uzman uyardı: Karabağ ateşi..
    12. Konya'da dilencinin üzerinden farklı..
    13. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk,..
    14. Kente ayrı bir güzellik katıyor:..
    15. Türkiye'den 'Kıbrıs konulu BMGK..
    16. Sarıyer'de gri listede aranan Meryem..
    17. 'Aramızdaki dayanışma birilerini..
    18. Amasya'da TIR ile çarpışan traktör..
    19. Bingöl'de uyuşturucu operasyonu: 4..
    20. Cumhurbaşkanlığı'ndan Donald Trump'ın..
    "Fetullah Gülen'i öldürdüler" dedi, mezarının yerini söyledi!
    "Fetullah Gülen'i öldürdüler" dedi, mezarının yerini söyledi!
    Operasyonun yapılacağı cemaat Süleymancılar mı?
    Operasyonun yapılacağı cemaat Süleymancılar mı?
    Kediciklerin 'MaşaAllah' ve 'İnşaAllah'ının sırrı çözüldü!
    Kediciklerin 'MaşaAllah' ve 'İnşaAllah'ının sırrı çözüldü!
    EYT'lilerin mağduriyetini yeni kabine çözecek mi?
    EYT'lilerin mağduriyetini yeni kabine çözecek mi?
    Mustafa Kemal heykeline saldıran bakın kim çıktı
    Mustafa Kemal heykeline saldıran bakın kim çıktı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Ormanda kızlı erkekli kamp kurmuşlardı... Üste çıkıp Akit'e iftiralarla saldırdılar!
    Ormanda kızlı erkekli kamp kurmuşlardı... Üste çıkıp Akit'e iftiralarla saldırdılar!
    Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri
    Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri