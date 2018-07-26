Çatal nasıl yapılır?
Kıtır kıtır lezzeti ve güzel kokusuyla kadın günlerinin vazgeçilmez lezzetlerinden olacak bu çatal tarifini sizde evinizde deneyebilirsiniz.26 Temmuz 2018 Perşembe 23:26
MALZEMELER:
125 gram tereyağı – eritilmiş
150 gram sıvı yağ
3 yemek kaşığı yoğurt
Yarım su bardağı şeker
2 tutam tuz
1 yemek kaşığı sirke
5 su bardağı un – 500 gr.
1 yemek kaşığı mahlep
1 paket kabartma tozu
ÜZERİ İÇİN:
Yumurta sarısı
Çörek otu
YAPILIŞI:
Tereyağı, sıvı yağ, yoğurt, şeker, tuz ve sirkeyi bir kapta çırpalım. Üzerine mahlep kabartma tozu ,unu ve sirkeyi ekleyelim.
Hamuru iyice yoğuralım. Oluşan hamurdan parça alalım. Parçaları rulo halinde yuvarlayalım ve uçlarını birleştirelim.
180 derecelik fırında 30 dakika pişirelim.
Afiyet olsun...
Yasemin.com'dan alınmıştır.
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