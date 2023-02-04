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Dünya Casus balon krizi sonrası Pekin ziyareti ertelenmişti! Blinken'den açıklama geldi
Dünya

Casus balon krizi sonrası Pekin ziyareti ertelenmişti! Blinken'den açıklama geldi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD hava sahasında Çin'e ait bir casus balonun tespit edilmesi üzerine Pekin ziyaretini ertelemesine ilişkin, "Hava sahası bu şekilde ihlal edilmiş her ülkenin aynı yanıtını vereceğini düşünüyorum. Bu olay Çin’de olsaydı verilecek tepkiyi hayal edebiliyorum." açıklamasını yaptı.

Yeniakit Publisher
2023-02-04 06:55:00 -
Casus balon krizi sonrası Pekin ziyareti ertelenmişti! Blinken'den açıklama geldi

ABD Dışişleri Bakanlığında Kore Dışişleri Bakanı Park Jin ile bir araya gelen Blinken, Koreli mevkidaşıyla ortak basın toplantısı düzenledi.

Çin'e ait yüksek irtifalı gözetleme balonunun ABD hava sahasında tespit edilmesinin ardından uzun bir süredir planlanan kapsamlı Pekin ziyaretini ertelediğini hatırlatan Blinken, ekibinin ABD müttefikleri, Amerikan kurumları ve Kongre ile istişarede bulunduğunu ve "yapıcı bir ziyaret" için şartların elverişli olmadığı sonucuna vardıklarını söyledi.

Blinken, "Öncelikle hava sahamızda, ABD üzerinde bir gözetleme balonunun uçurulması açık bir şekilde bizim egemenliğimizin ve uluslararası hukukun ihlalidir. Bu kabul edilemez ve bunu Çin'e beyan ettik." dedi.

Balon krizinin Pekin’e ikili ilişkiler ve iki ülke halkının ortak kaygısı olan birçok konuyu kapsayacak seyahatinin amacının altını oyduğunu belirten Blinken, "Hava sahası bu şekilde ihlal edilmiş her ülkenin aynı yanıtını vereceğini düşünüyorum. Bu olay Çin’de olsaydı verilecek tepkiyi hayal edebiliyorum." diye konuştu.

Gün içerisinde, Çin Komünist Partisi (ÇKP) Dış İlişkiler Direktörü Vang Yi ile telefonda görüştüğü bilgisini veren Blinken, "Bu sorumsuzca bir eylemdir ve Çin’in tam da benim planlanan seyahatimden önce bu adımı atmaya karar vermesi, yapmayı planladığımız kapsamlı görüşmelere zarar verdi." değerlendirmesinde bulundu.

Blinken, diğer taraftan ÇKP Dış İlişkiler Direktörü'ne, ABD’nin halen Pekin ile diplomatik angajmanlara bağlı olduğunu söylediğini kaydetti.

Bakan Blinken, iki ülke arasında iletişim kanallarının açık olmasının önemine de vurgu yaptı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), birkaç gün önce ABD hava sahasına Çin’e ait bir gözetleme balonunun girdiğini ve balonun takip edildiğini açıklamıştı.

Pentagon balonun sivil hava trafiğine, sivil ve askeri anlamda ABD’ye doğrudan bir tehdit teşkil etmediği için düşürülmediğini açıklamıştı.

Ayrıca bakanlık, Çin’in balonun bir meteoroloji balonu olduğu ve hava şartlarından dolayı sürüklendiği açıklamasını da kabul etmemiş, balonun bir manevra kabiliyetine sahip olduğunu ve ABD hava sahasında rota değiştirdiğini açıklamıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı da Blinken’ın Pekin ziyaretinin ertelendiğini açıklamıştı.

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