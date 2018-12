Casper kurumsal ailesi genişliyor

Casper, kurumsal çözümler sunan ürün yelpazesini son teknoloji yeni tasarımlarla genişletiyor. All in One serisi, Nirvana desktop ve notebookların yanı sıra, her ihtiyaca yönelik monitörlerin yer aldığı aileye iki yeni üye eklendi. Aralık ayında kullanıcıyla buluşan CasperPro M100 Mini Bilgisayar’ın ardından kurumsal ailenin en güçlüsü olmaya aday Nirvana N200 Masaüstü Bilgisayar, Ocak ayında piyasaya çıkacak. Casper’ın kurumsal ürünleri; doktorlar, ofis çalışanları, prodüksiyon ekipleri gibi birçok kullanıcıya çözüm sunabiliyor.