Şi Cinping’den Hindistan’a yumuşama mesajı: Ejderha ile filin dansı

Mesaj, yıllar süren sınır geriliminin ardından ilişkileri istikrara kavuşturma çabalarının sürdüğü bir dönemde geldi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Hindistan'a Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla gönderdiği mesajda, Çin ile Hindistan’ın 'iyi komşular, dostlar ve ortaklar' olduğunu söyledi. Açıklama, resmi haber ajansı Xinhua tarafından aktarıldı.

‘EJDERHA VE FİL BİRLİKTE DANS EDEBİLİR’

Şi, son bir yılda Çin-Hindistan ilişkilerinin iyileşme ve gelişme kaydettiğini belirterek bunun “dünya barışı ve refahının korunması ve teşviki açısından büyük önem taşıdığını” ifade etti. İki ülkeyi 'ejderha ve filin birlikte dans etmesi' benzetmesiyle tanımlayan Şi, karşılıklı anlayış ve iş birliğinin artırılması çağrısı yaptı.

SINIR GERİLİMİ SONRASI TEMKİNLİ YAKINLAŞMA

Nükleer silahlara sahip iki Asya ülkesi, 1950’lerden bu yana tartışmalı olan yaklaşık üç bin 800 kilometrelik sınırı paylaşıyor. İlişkiler, 2020’de Himalayalar’daki çatışmada askerlerin hayatını kaybetmesiyle ciddi biçimde sarsılmıştı. Buna rağmen taraflar, geçen yıldan itibaren üst düzey temaslarla ilişkileri toparlama yönünde adımlar attı; 2025’te doğrudan uçuşlar yeniden başladı ve ticaret-yatırım temasları hız kazandı.