YPG’den Alçak İhlal, Suriye Ordusundan Sert Cevap! İhanet Şebekesinde Çözülme: Silah Bırakıp Teslim Oluyorlar!

Suriye Savunma Bakanlığı’nın ateşkesi uzatma kararına rağmen, karakterinde kalleşlik olan terör örgütü YPG, Haseke kırsalındaki Sefa köyüne kahpe bir baskın düzenledi. Doğrudan sivilleri hedef alan teröristler, çok sayıda masumu yaralarken bir vatandaşımızı şehit etti. Bölge halkı, terör zulmünden kurtulmak için Suriye ordusuna "Bizi bu katillerden kurtarın" çağrısında bulundu.

Aynularab (Kobani) Hattında Çatışma: Teröristler Kaçacak Yer Arıyor!

Ateşkesi kağıt üzerinde bırakan YPG'li hainlere cevap gecikmedi. Aynularab (Kobani) ve Şeyhler köyü civarında Suriye ordusu ile teröristler arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Stratejik öneme sahip Laferge çimento fabrikası çevresi terörden arındırılırken, örgüt unsurlarının büyük kayıplar vererek geri çekildiği bildirildi.

"Nur Ali" Koridoru: Mazlumlar Özgürlüğe Yürüyor

Terör örgütü YPG'nin canlı kalkan olarak kullanmak istediği siviller için umut ışığı doğdu. Suriye ordusunun açtığı "Nur Ali" ve "Tel Davud" insani koridorlarından yüzlerce aile, güvenli bölgelere tahliye edilmeye başlandı. Terör pençesinden kurtulan annelerin ve çocukların sevinci, bölgedeki kara bulutların dağılacağının müjdecisi oldu.

İhanet Şebekesinde Çözülme: Silah Bırakıp Teslim Oluyorlar!

Örgütün sözde "SDG" çatısı altında topladığı unsurlar, geminin battığını görünce kaçış yolları aramaya başladı. Deyrizor’da kurulan merkezlere gelen çok sayıda örgüt üyesi, silahlarını teslim ederek kayıt altına alınmaya başlandı. Suriye İçişleri Bakanlığı, silah bırakanlara sivil hayata dönme fırsatı tanırken, terör örgütü içindeki çözülmenin hızlandığı vurgulandı.

ABD Panik İçinde: Şeddadi Üssünde Tahliye Hareketliliği

Suriye ordusunun ilerleyişi karşısında terör hamisi ABD'yi de korku sardı. Ordunun kontrolüne geçen Şeddadi Hava Üssü çevresinde ABD kargo uçaklarının yoğun bir şekilde yükleme yaptığı ve bölgeyi terk etmeye hazırlandığı gözlendi. Ayrıca CENTCOM, Haseke’deki cezaevlerinde tutulan 7 bin DEAŞ militanını apar topar Irak’a kaçırmaya başladı. Bu durum, "Terörle mücadele" kılıfıyla bölgeye çökenlerin, asıl niyetlerinin bölgeyi karıştırmak olduğunu bir kez daha kanıtladı.