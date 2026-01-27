Türkiye'de fabrika kuracaklardı! Yeni hedeflerini açıkladılar
Çinli elektrikli araç devi BYD, 2025’te Tesla’yı geride bıraktıktan sonra rotasını küresel büyümeye çevirdi. Şirket, 2026’da yurt dışında 1,3 milyon yeni enerjili araç satmayı planlıyor.
Çinli elektrikli araç üreticisi BYD, küresel pazarda yükselişini sürdürürken yeni ihracat hedefini açıkladı. Şirketin Marka ve Halkla İlişkiler Genel Müdürü Li Yunfei, 2026 yılı için 1,3 milyon adet yurt dışı satış hedefi belirlediklerini duyurdu.
Bu rakam, geçtiğimiz yıla kıyasla yaklaşık yüzde 24’lük bir büyüme anlamına geliyor. BYD, 2025 yılında yurt dışında 1.046.083 adet yeni enerjili araç (tam elektrikli + şarj edilebilir hibrit) satarak güçlü bir performans göstermişti.
Şirketin daha önce 2026 için 1,5–1,6 milyon adet aralığında öngördüğü ihracat hedefini düşürmesi dikkat çekti. Bu revizyonun, küresel lojistik maliyetleri, regülasyon farklılıkları ve bazı pazarlardaki talep dalgalanmaları nedeniyle yapıldığı belirtiliyor. Yine de 1,3 milyonluk hedef, BYD’nin Çin dışı pazarlarda agresif genişleme planlarını sürdürdüğünü gösteriyor.
BYD, 2025 yılında Türkiye’de 45.537 adet satış gerçekleştirerek dikkat çekici bir başarıya imza attı. Bu rakam, markayı Türkiye’nin elektrikli araç pazarında ilk üç arasında konumlandırdı. BYD’nin Avrupa’daki büyümesi de ivme kazanıyor. Şirketin Macaristan’daki üretim tesisi 2025 sonunda faaliyete geçti ve Avrupa için lojistik avantaj sağladı.
BYD’nin yurt dışı satışlarının bölgesel dağılımı da dikkat çekici. 2025 yılı verilerine göre; Avrupa, Kuzey Amerika, ASEAN ülkeleri, toplam ihracatın yaklaşık üçte birer payını aldı. Bu denge, BYD’nin belirli pazarlara aşırı bağımlı olmadan küresel ölçekte sürdürülebilir büyüme stratejisi izlediğini gösteriyor.
BYD, 2025 yılında toplam 4.602.436 yeni enerjili araç satarak bir önceki yıla göre %7,73’lük büyüme kaydetti. Binek araç satışları 4.545.423 adet, ticari araç satışları ise 57.013 adet oldu.
Şirket, 2.256.714 adet batarya elektrikli araç satışıyla Tesla’yı (1.636.129 adet) geride bırakarak tarihte ilk kez küresel liderliğe yükseldi. Buna karşın şarj edilebilir hibrit (PHEV) satışları %7,9 düşüşle 2.288.709 adet olarak gerçekleşti.
BYD’nin dikkat çeken adımlarından biri, Shark isimli pickup modelini yalnızca dış pazarlarda satışa sunması oldu. Model şu anda Meksika, Brezilya, Avustralya ve Kamboçya gibi ülkelerde satışta.
Şirket, 2026 itibarıyla Avrupa’da SUV ve kompakt segmentte iki yeni elektrikli model daha tanıtmayı planlıyor. Bu hamleyle BYD, Tesla’nın Model Y ve Model 3’üne doğrudan rakip olmayı hedefliyor.
BYD, 2026 yılı sonuna kadar küresel satış ağını 70’ten fazla ülkeye yaymayı planlıyor.
Şirketin “yeşil enerji ekosistemi” vizyonu kapsamında pil üretimi, enerji depolama ve şarj altyapısı yatırımları da hızla artıyor.
Yönetici Li Yunfei, “BYD artık sadece bir otomobil markası değil; elektrikli ulaşımın geleceğini şekillendiren küresel bir teknoloji şirketi” ifadesini kullandı.
BYD, 2026’da 1,3 milyonluk ihracat hedefiyle elektrikli araç pazarında küresel liderliğini pekiştirmeye hazırlanıyor.
Tesla’yı geride bırakarak başlayan bu yeni dönem, Çinli markanın dünya otomotiv endüstrisinde kalıcı bir güç haline geldiğini gösteriyor.
