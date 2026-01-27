Irkçıların yalanı patladı: Sivas’taki linç iddiasına ilişkin açıklama!
İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Sivas’ta Mardin plakalı bir araca yönelik linç girişimi yaşandığı yönündeki iddianın dezenformasyon içerdiğini duyurdu.
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) açıklamasında, söz konusu görüntülerin güncel olmadığı, 2024 yılına ait olduğu ve bağlamından koparılarak kasıtlı şekilde tekrar dolaşıma sokulduğu belirtildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“’Sivas’ta Mardin plakalı bir araca yönelik linç girişimi yaşandığı’ iddiası dezenformasyon içermektedir.
Söz konusu görüntüler güncel değildir. 2024 yılına ait olup, bağlamından koparılarak kasıtlı olarak tekrar dolaşıma sokulmuştur.
Toplumsal barış ve huzuru hedef alan, provokatif ve manipülatif içeriklerle kamuoyunu yanıltmayı amaçlayan bu tür dezenformasyonlara karşı duyarlı ve dikkatli olunması önem arz etmektedir.”
