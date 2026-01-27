ABD'den tarihi itiraf! 'Devlet sözü vermedik'

Eski Temsilci Jeffrey, YPG ile ortaklığın "geçici bir alışverişten" ibaret olduğunu belirterek, "Onları yeni Suriye hükümetine karşı koruyacağımızı asla söylemedik" dedi.

ABD’nin eski Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Washington ile YPG/SDG arasındaki ilişkinin sınırlarına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Obama döneminden bu yana Kürtlere (YPG) hiçbir zaman kalıcı bir bölge veya devlet vaadinde bulunmadıklarını belirten Jeffrey, "Onlara her zaman ilişkimizin IŞİD'i yok etmek için kurulan geçici, taktiksel ve karşılıklı çıkara dayalı bir alışveriş olduğunu söyledik" ifadelerini kullandı.

"Muhaliflere Karşı Koruma Yok"

Jeffrey, ABD'nin koruma kalkanının sınırlarını da net çizdi: "Onları IŞİD, Esed, Rusya ve İran dışında kimseye karşı savunacağımızı söylemedik." Deneyimli diplomat, özellikle Suriye muhalefetine veya kurulacak yeni bir Suriye hükümetine karşı örgüte asla askeri güvence verilmediğini itiraf etti.

