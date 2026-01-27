AB'den WhatsApp'a "Dijital Kelepçe": Kurallar resmen sertleşiyor

  • İSTANBUL
Avrupa Birliği, mesajlaşma devi WhatsApp'ı "Çok Büyük Çevrimiçi Platform" (VLOP) kategorisine dahil etti. 45 milyon kullanıcı sınırını aşan uygulama, artık yasa dışı içerik ve seçim manipülasyonu gibi konularda çok daha sıkı denetimlere ve yasal yükümlülüklere tabi olacak.

Avrupa Birliği Komisyonu, Meta çatısı altında faaliyet gösteren WhatsApp'ın AB genelinde 45 milyon aktif kullanıcı eşiğini geçtiğini resmen tescil etti. Bu gelişmeyle birlikte uygulama, Dijital Hizmetler Yasası (DSA) kapsamında en katı kuralların uygulandığı "Çok Büyük Çevrimiçi Platform" sınıfına alındı. Komisyon, WhatsApp’ın sadece özel mesajlaşma değil, "Kanallar" özelliğiyle bilgi ve duyuru yayan hibrit bir yapıya dönüştüğünü, bu yüzden genel platform yükümlülüklerini yerine getirmek zorunda olduğunu vurguladı.

MAYIS AYI ORTASINA KADAR SÜRE VERİLDİ

Yeni sınıflandırma ile birlikte WhatsApp'ın ek yasal düzenlemelere uyum sağlaması için Mayıs ayı ortasına kadar mühlet tanındı. Bu kapsamda şirket; temel insan haklarının korunması, ifade özgürlüğünün güvence altına alınması, seçim manipülasyonlarının engellenmesi ve yasa dışı içeriklerin yayılmasının durdurulması gibi sistemik riskleri azaltmakla yükümlü kılındı. Gizlilik endişeleri konusunda da daha şeffaf olması beklenen platformun, kurallara uymaması halinde ağır yaptırımlarla karşılaşabileceği ifade edildi.

AB içinde daha önce Facebook, Instagram, YouTube ve LinkedIn gibi devler de aynı kategoriye alınmıştı. Bu platformların, yasa dışı ve zararlı içeriklerle mücadelede daha aktif rol oynaması ve algoritmik süreçlerini bağımsız denetçilere açması gerekiyor.

 

