Özel Eğitim Desteği tutarları belli oldu!

Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe göre, 2026 yılında özel eğitime ihtiyaç duyan bireyler için bireysel eğitim desteği aylık 7 bin 748 lira, grup eğitimi desteği ise 2 bin 168 lira olacak.

Özel eğitime ihtiyaç duyan bireylere 2026 yılında sağlanacak eğitim desteklerinin tutarları belirlendi. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan “2026 Yılı Özel Eğitime İhtiyaç Duyan Bireylere Verilecek Eğitim Desteği Tutarlarına İlişkin Tebliğ”, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

 

Tebliğ kapsamında, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu çerçevesinde faaliyet gösteren özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde engelli bireylere verilen destek eğitimine ilişkin bütçeden karşılanacak ödeme tutarları açıklandı.

Buna göre, KDV hariç olmak üzere özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde verilen destek eğitiminin bütçeden karşılanacak kısmı; bireysel eğitim için aylık 7 bin 748 lira, grup eğitimi için ise aylık 2 bin 168 lira olarak belirlendi.

Geçen yıl, yani 2025’te bireysel eğitim için aylık 6 bin 100 lira, grup eğitimi için ise aylık bin 708 lira destek sağlanıyordu. Yeni düzenlemeyle birlikte her iki kalemde de artışa gidilmiş oldu.

 

Belirlenen destek tutarlarının, Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinde bu amaçla ayrılan ödenekten karşılanacağı, söz konusu tutarları aşan kısmın ise ilgili kişiler tarafından ödeneceği bildirildi.

Tebliğin 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımlandığı tarihte yürürlüğe gireceği ve hükümlerinin Hazine ve Maliye Bakanı tarafından yürütüleceği kaydedildi.

