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Teknoloji Casper çözümleri ile iş hayatı kolaylaşıyor
Teknoloji

Casper çözümleri ile iş hayatı kolaylaşıyor

İş hayatında üretkenliği ve motivasyonu artırmanın önemi, çalışanların başarısı, teknolojik ve dijital çözümlerin verimliliğine bağlıdır.

Yeniakit Publisher
2021-03-12 04:47:00 -
Casper çözümleri ile iş hayatı kolaylaşıyor

Yakup Sarıçiçek

Casper İş Çözümleri, kurumlara sunduğu özel hizmetler ile yerinde üretimden hızlı teknik serviste, lojistikten ek garanti sürelerine kadar pek çok konuda iş hayatını kolaylaştıran kurumsal çözümler sunuyor. Casper, “Kurumsal Çözümler” kapsamında hızlı servis ağı, kolay entegre sistemleri, yerli üretimi ve yerinde servis hizmeti ile kurumların iş yaşamını kolaylaştıran teknolojik çözümler sunar. İş bilgisayarları seçiminde süreci kolaylaştıran Casper; hizmet, eğitim, finans, sağlık ve teknoloji gibi birçok farklı iş alanlarına yönelik hazırlanan modelleriyle satın alma aşamalarında zamandan tasarruf edilmesini sağlıyor. Kurumların yıllardan beri ihtiyaç ve beklentilerine yönelik bilgisayar modelleri geliştiren Casper, özelleştirilebilen bilgisayarları ile performans ve verimliliği arttırıyor. İş bilgisayarı için seçenekler sadece laptop ya da masaüstü modelleri ile sınırlı olmazken, standart modellerin yanı sıra mobil cihazlar ya da iş istasyonu gibi cihazlar da Casper güvencesi ile sunuluyor.


Yeni Akit Gazetesi
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