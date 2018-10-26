Son dönemde eski Rus ajan Sergey Skripal'in zehirlenmesiyle gündeme gelen İngiltere'nin Salisbury kenti, bu kez tarihi bir hırsızlık girişimine sahne oldu.

Bir adam, tarihin ilk yazılı anayasası olan Magna Carta'yı çalmak isterken yakalandı.

Salisbury Katedrali'nde giren şüpheli, tarihi belgeyi almak için Magna Carta'nın konulduğu cam kutuya yumruk attı.

Bu sırada alarmlar çalmaya başladı ve şüpheli erkek yakalandı.

İngiliz polisi, olayda Magna Carta'nın zarar görmediğini açıkladı.

1215 tarihli Magna Carta, İngiltere Kralı John tarafından kabul edildi. Kral, sınırsız yetkilerinden feragat ederek tarihin akışını değiştirmişti.