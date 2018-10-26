0553 313 94 23

Carta'yı çalmak isterken yakalandı!

Salisbury'deki katedrale giren hırsız, tarihin ilk yazılı anayasasını almak için cam kutuya yumruk attı.

26 Ekim 2018 Cuma 14:31
Carta'yı çalmak isterken yakalandı!

Son dönemde eski Rus ajan Sergey Skripal'in zehirlenmesiyle gündeme gelen İngiltere'nin Salisbury kenti, bu kez tarihi bir hırsızlık girişimine sahne oldu.

Bir adam, tarihin ilk yazılı anayasası olan Magna Carta'yı çalmak isterken yakalandı.

Salisbury Katedrali'nde giren şüpheli, tarihi belgeyi almak için Magna Carta'nın konulduğu cam kutuya yumruk attı.

Bu sırada alarmlar çalmaya başladı ve şüpheli erkek yakalandı.

İngiliz polisi, olayda Magna Carta'nın zarar görmediğini açıkladı.

1215 tarihli Magna Carta, İngiltere Kralı John tarafından kabul edildi. Kral, sınırsız yetkilerinden feragat ederek tarihin akışını değiştirmişti.

Haber Tarihi: 26 Ekim 2018 Cuma 14:31
  1. Sergey Skripal
  2. Magna Carta

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    'Suudiler para saçarak Kaşıkçı olayını örtbas ediyor'
    1. 'Suudiler para saçarak Kaşıkçı olayını..
    2. Mesut'tan 'Payitaht Abdülhamid'li mesaj
    3. Binali Yıldırım'a fahri doktora takdimi
    4. Süleyman Soylu'dan maaş açıklaması:..
    5. ‘2023 Eğitim Vizyonu’na eğitimcilerden..
    6. Aynı hataya düşmeyin! Evin halini..
    7. Daşgün ile anlaşma sağlandı!
    8. 'Galatasaray bizim için çıkış maçı..
    9. Köprü ve otoyol gelirleri açıklandı
    10. 29 Ekim ne zaman ve hangi güne denk..
    11. Bedelli askerler için yemin töreni..
    12. Suriye sınırında "Özel Güvenlik..
    13. 3. Havalimanı ulaşım güzergahları..
    14. Filistinlilere uyarı: Mülklerinizi..
    15. ÇAYKUR eylül ve ekim yaş çay..
    16. Eskişehir ve Manisa Şehir Hastaneleri..
    17. Alpet’e sosyal sorumluluk ödülü
    18. MHP’den ‘ittifak’ açıklaması: Şimdi..
    19. Amasya'da 3 yaşındaki çocuğu terlikle..
    20. İngiliz kadın askerler artık sıcak..
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur

    Günün Karikatürü

    26 Ekim2018
    Kemik kırıkları nasıl çabuk iyileşir?
    Kemik kırıkları nasıl çabuk iyileşir?
    Ne hatunlar varmış ki; tedavi için bile örtüsü açılınca sıvıları çözülecek utanca sahiplermiş
    Ne hatunlar varmış ki; tedavi için bile örtüsü açılınca sıvıları çözülecek utanca sahiplermiş