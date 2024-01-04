Çarşı-pazarlarda sahte kestane alarmı!

Kış aylarında çokça tüketilen kestane, tezgahlardaki yerini aldı. Ancak hayvan yemi olarak da kullanılan Çin kestanelerinin de satılmaya başlandığı iddia ediliyor. Çin kestanesinin insan sağlığına zararları var mıdır ve nasıl ayırt edilir?

Kış aylarında sıkça tüketilen kestane ile ilgili çıkan haberler vatandaşları tedirgin ediyor.

Hayvan yemi olarak ithal edilen Çin kestanelerinin de son günlerde pazarlarda satışa çıkarıldığı öğrenildi.

Uzmanlar, piyasada çokça bulunan Çin kestanesine karşı düşük kaliteli olduğu gerekçesiyle rağbet gösterilmemesi konusunda vatandaşı uyarıyor.

Konuyla ilgili İLKHA muhabirine konuşan kestane satıcısı Orhan Çağlayan, yerli ve ithal (Çin) kestaneleri için önemli uyarı ve tavsiyelerde bulundu.

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"Çin kestanesi ile ilgili çeşitli spekülasyonlar var"

Son zamanlarda Çin kestanesi ile ilgili çeşitli spekülasyonlar olduğunu söyleyen Çağlayan, "Vatandaşların da bu konuyla ilgili çok endişesi oluyor. Çin kestanesi artık vatandaşın dünyasında ölüme yol açtığı kadar haberler yayılıyor. Bu haberler kesinlikle doğruları yansıtmıyor. Yapılan araştırmalara göre Çin kestanesinin sağlıklı olanı da var olmayanı da vardır. Sağlıklı olan tatla alakalı bir durumdur. Çin kestanesinde Türkiye'ye hayvan yemi olarak girende var. Yenilebilen kestane olarak gelen de vardır. Bu konularla ilgili çeşitli birimler çalışmalarını yapmışlardır." dedi.

"İthal (Çin) ve yerli kestane nasıl ayırt edilir"

Vatandaşların ithal ve yerli kestaneyi nasıl ayırt edebilecekleri ile ilgili bilgi istedğini belirten Çağlayan, "Vatandaşlar kestane almaya geldiklerinde çok korku ve endişeleri vardır. İthal kestane olmayan yerli kestaneye komşusunu getirip buraya Çin kestanesi diye anlatan oluyor. Bizim için de psikolojik bir harp oldu. Yerli ve ithal kestane de şöyle anlaşılır. İthal kestanelerin alın ve topuzları biraz daha geniş oluyor. Yerli kestanede ise alın ve topuzları dar oluyor. Yerli kestane ithal kestaneye göre biraz daha tanımlanabiliyor. İthal kestane büyük ve iri oluyor. Yerli ve ithal kestanede en büyük fark budur." şeklinde konuştu.

"Sabit ve belirli yerlerde satılan kestaneden korkmayın"

Çağlayan, "Fiyat konusunda ithal kestane 100-150 TL bandında satılıyor. Yerli kestane ise küçüklüğüne göre 100-250 TL arasında satılıyor. Kestane küçük boyuta satılıyorsa korkmaya gerek yoktur. Sabit ve belirli yerlerde satılan kestaneden korkmayın. Çünkü vatandaşlar aldıkları kestaneyi geri veremiyorlar. Çin ithal kestane aldıkları zaman geri götürebilirler. Satan kişi bunu iade alması gerekir." diye belirtti.

"Bu yıl kestaneden az mahsul çıktı"

İthal kestane yapılırken hoş olmayan bir koku olduğuna dikkati çeken Çağlayan, "İçi açılmaz ve patates gibi bir tadı vardır. İçi koyu ve sarımsı olur. Bunların dışında en büyük fark kestane sulanıyor. Kestane kebabı çizip pişirildiği zaman sulanma ve köpükleme meydana gelir. Vatandaşların bizlerden bir şikayeti ise fiyat konusudur. Bu yıl özellikle kestane fiyatlarının bu kadar yükselmesinin sebebi incir, ceviz, buğday ve diğer ürünlerden mahsul olmadığı için kestanede de bu yıl az mahsul çıktı. Bu nedenle geçen yıllara göre fiyatlar 2-3 katı kadar fazla gelebilir. Vatandaşların bize sitem ettiği konu budur. İhracat da araya girdiği için fiyatlar gerçekten maksimum seviyede olabiliyor." dedi. (İLKHA)