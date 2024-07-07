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Yerel Çarşamba’yı sel aldı! Türküydü gerçek oldu
Yerel

Çarşamba’yı sel aldı! Türküydü gerçek oldu

Yeniakit Publisher
2024-07-07 05:38:00 -
Çarşamba’yı sel aldı! Türküydü gerçek oldu

Samsun'un Çarşamba ilçesinde etkili olan sağanak yağış, şehrin birçok noktasında su baskınlarına sebep oldu.

Çarşamba ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış, ilçede çok sayıda evde ve caddede su baskınlarına sebebiyet verdi. Şehir merkezinde bazı caddelerde su birikintileri görülürken, ilçeye bağlı Ali Fuat Başgil Mahallesi'nde bulunan Merkez Camisinde de su baskını yaşandı. Biriken yağmur suları cami avlusunu adeta göle çevirdi. Mahalle sakinleri, sel sularının cami içerisine girmemesi için mücadele verdi.

İlçenin birçok mahallesinde zemin kattaki evler sular altında kaldı.

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