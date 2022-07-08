  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Çarşaflı kadınları kameraya alıp nefret kusmuştu! Karar verildi
Gündem

Çarşaflı kadınları kameraya alıp nefret kusmuştu! Karar verildi

Sapanca Devlet Hastanesinde tıbbi sekreter olarak görev yapan bir şahsın çarşaflı kadınları video alarak nefret kusması sosyal medyada tepkilere neden olmuştu. Valilik tıbbi sekreteri görevden aldı.

Yeniakit Publisher
2022-07-08 15:07:00 -
Çarşaflı kadınları kameraya alıp nefret kusmuştu! Karar verildi

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde cep telefonuyla çarşaflı kadınların videosunu çekerek sosyal medyasında nefret paylaşımında bulunan tıbbi sekreter açığa alındı.

Sakarya Valiliğince, Sapanca Devlet Hastanesinde tıbbi sekreter olarak görev yapan B.G. isimli kadının, sosyal medya hesabında, "Sizden hiçbir şeyden nefret etmediğim kadar nefret ediyorum." yazısıyla çarşaflı kadınların videosunu paylaşması üzerine idari soruşturma başlatıldı.

"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında B.G, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım'ın talimatıyla açığa alındı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23