'Çarşaflı kadın' rezaletinde yeni gelişme! Edremit Belediyesi inkar etti, ÇYDD yalanladı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde çarşaflı kadınların aşağılandığı skandal etkinliğin yankıları sürüyor. CHP'li Edremit Belediyesi etkinlikle ilgili olmadığını söylerken ÇYDD'den, belediyeyi yalanlayan açıklama geldi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yapılan törende, çarşaf giyen bir genç kızın zincirle bağlanması ve ardından zinciri çözüp örtüyü açmasıyla tamamlanan skandala tepkiler çığ gibi büyüyor. Balıkesir’in CHP'li Edremit Belediyesi, kurtuluş törenlerinde yaşanan zincir skandalının ardından basın açıklaması yaptı.

Edremit Belediyesi: Belediyemizle herhangi bir ilgisi yok

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “9 Eylül Edremit'in Kurtuluş Günü çerçevesinde düzenlenen etkinliklerde, programda yer almamasına rağmen Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği tarafından sahnelenen gösteri tepkilere sebep olmuştur. Gösteriyi icra eden ekibin belediyemizle herhangi bir ilişkisi bulunmamaktır” denildi.

Türk kadınını esaret altında gösterecek bir mizansenin kabul edilemeyeceğinin altının çizildiği açıklamada, “Belediyemizin, Türk kadınını esaret altında gösterecek bir mizansenin içerisinde yer alacağını düşünmek dahi çok büyük bir saygısızlıktır. Kaldı ki söz konusu oyunda, Türk kadınına biçilmek istenen esaret zincirinin kırıldığı ifade edilmektir. Aksi bir mesaj verilmiş olsaydı, tepkimizi o esnada gösterir, gerekirse gösterinin devam etmemesini sağlardık” ifadeleri kullanıldı.

ÇYDD'nin açıklaması yalanladı

Belediyenin açıklamasına karşın ÇYDD'den yapılan açıklama ise dikkat çekti.

ÇYDD'den yapılan açıklamada, ''Kutlama törenini Edremit Belediyesiyle birlikte düzenledik'' ifadeleri kullanıldı.