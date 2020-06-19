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Aktüel

CarrefourSA arabalı açık hava sinemasında bu hafta "Hedefim Sensin" izlendi

Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA, ilki büyük ilgi gören arabalı açık hava sinemasının ikincisinde "Hedefim Sensin" filmini izleyiciyle buluşturdu

Yeniakit Publisher
2020-06-19 10:19:49 -
CarrefourSA arabalı açık hava sinemasında bu hafta "Hedefim Sensin" izlendi

İSTANBUL (AA) - CarrefourSA, arabalı açık hava sinemasının ikincisini, Pepsi ve Çerezza sponsorluğunda 18 Haziran akşamı İstanbul’daki Kozyatağı Carrefour AVM’nin otoparkı düzenledi.

CarrefourSA'dan yapılan açıklamaya göre, haziran ayında 200 TL ve üzeri alışveriş yapıp arabalı açık hava sinemasına katılmak için SMS atan ilk 80 kişinin katıldığı gecede başrollerini Ata Demirer, Demet Akbağ ve Gonca Vuslateri’nin üstlendiği "Hedefim Sensin" filmi gösterildi. Film başlamadan önce izleyicilere ay çekirdeği ve gazlı içecek ikram edildi.

- Sosyal mesafe kuralları ile açık hava sineması

CarrefourSA’nın arabalı açık hava sinemasına katılan araçlar, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak, içinde en fazla 3 kişi olmak kaydıyla alana alındılar. 65 yaş üzeri müşteriler, bu yaş grubuna uygulanan sokağa çıkma yasağı sebebi ile etkinliğe katılamazken alanda araç içinde maske takılması kuralı uygulandı.

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