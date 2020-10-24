Çarpıcı iddia! Meral Akşener'in prensini açıkladı

İP içerisinde haftalardır süren FETÖ tartışması her geçen gün alevleniyor. A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programına bağlanan İP Medyadan Sorumlu eski Başkan yardımcısı Adem Taşkaya konu ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

"Masadakilerin FETÖ'cü olduğunu bildiğin halde niye oturursun?"

2014'te İP İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun babası Orhan Kavuncu'nun bir yemekte çoğu FETÖ üyesi isimlerle bir araya gelmesine işaret eden Taşkaya, "Masadaki herkesin FETÖ'cü olduğunu bildiğiniz halde neden oturursunuz? FETÖ'cülerle iyi bir şeyi ya da kötü bir şeyi paylaşmak için oturursunuz. Türkiye'nin bela olarak gördüğü insanlarla oturdular." ifadelerini kullandı.

"Suç duyurusunda bulunuyorum"

FETÖ'cülerle aynı masada oturmanın "vatan hainliği" olduğunu ifade eden Adem Taşkaya, masadaki Enver Altaylı'nın CIA ve Alman istihbaratına çalıştığını belirtti. Taşkaya, söylediklerini devletin bir suç duyurusunu olarak algılaması gerektiğini söyledi.

"Buğra Kavuncu, Akşener'in prensiydi"

İP Genel Başkanı Akşener'in, İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'yu kurucu üye yapmak istediği fakat bunun parti içinden tepki görmesi sebebi ile gerçekleşmediğini kaydeden Taşkaya, Akşener'in Buğra Kavuncu'yu parti içindeki "prens" olarak gördüğünü belirtti.