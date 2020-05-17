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Dünya

Çarpıcı açıklama: Hafter ya öldürülmeli ya da...

Libya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Muhammed Kablavi Libya'daki yaşanan son duruma ilişkin soruları yanıtladı. Kablavi, "Hafter'in saldırıları sürdüğü müzakere masası yok. Birçok ülkeden sonra NATO'da meşru hükümetin kim olduğunu anladı. Türkiye ile yoğun bir diyalog içerisinde çalışıyoruz. Türk İHA ve SİHA'ları sahada çok başarılı özellikle son aylarda Hafter'e vurduğumuz ağır darbede bunu bir kez daha gördük. Libya'daki çatışmanın sonu ancak Hafter'in sonunun gelmesi ile biter. Ortadan kaldırılmalı ya da hapsedilmelidir" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-05-17 16:51:00 - 2020-05-17 17:20:54
Çarpıcı açıklama: Hafter ya öldürülmeli ya da...

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter'in Trablus'u ele geçirmesine destek olmak için ülkeye kısa süreliğine Batılı paralı askerler gönderilmesi BM raporları tarafından gün yüzüne çıktı. Libya’daki son duruma ilişkin Libya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Muhammed Kablavi Demirören Haber Ajansı’na (DHA) konuştu.

"Hafter kaybediyor saldırılar bu yüzden"

Kablavi, Libya’da şu anda Halife Hafter’e bağlı milislerin Trablus’ta sivillere yönelik saldırılarında artış görüldüğüne dikkat çekerek, "Bu saldırılar, gelişigüzel atılan roketler, Mitiga Uluslararası Havalimanı’na yapılan saldırılardaki Grad füzeleri ile yapılıyor.Özellikle ülkenin batısında 6 kenti saatler içerisinde kaybetmesi ve Hafter’e bağlı güçler için kale olan Terhune kentinin çevresinin kontrol altına alınması, saldırıların artma nedeni bu yüzden” diye konuştu. Kablavi, Hafter’in saldırıların nedeninin sahnede kalma savaşı olduğuna dikkat çekerek, “ Geçen haftanın sonunda ve bu günlerde artan saldırılar, Hafter’in sahnede kalma çabasıdır ve bazı ülkelerin siyasi sürece dönmeyi savundukları girişimlerde başarısız bir suçlama girişiminden başka bir şey değildir. Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi tarafından reddedilen de buydu. UMH’nin planı ve en büyük önceliği bu saldırganlığı yenmektir. Bu saldırganlığı sadece batıda değil tüm bölgelerde yenmektir" dedi.

"Hafter sonrası planımız hazır"

Kablavi, Hafter milislerine karşı elde edilecek olası zafer sonrası ne olacak? sorusuna "Hafter’in milislerine karşı zafer elde ettikten sonra ne olacağına dair çok fazla görüş var. Hafter sonrası planımız hazır. Yaklaşık 6 yıldır süren bu krize ve siyasi darboğazlar konusunda, doğu bölgesinin ve doğu bölgesindeki seçkinlerin ve politikacılarının Mutabakat Hükümeti ile iş birliğinin yanı sıra, Libya Batı ve güneydeki seçkinlerle iş birliği için siyasi bir proje sunma çağrısı var" diye konuştu.

Ya öldürülmeli ya da hapsedilmeli

Kablavi, Hafter’in sivillere yönelik gerçekleştirdiği saldırılara en sert biçimde kınadıklarını ifade ederek, "Libya’daki çatışmanın sonu ancak Hafter’in sonunun gelmesi ile biter. Ortadan kaldırılmalı ya da hapsedilmelidir. Çünkü Libyalı kanına, özellikle kadın ve çocukların kanına yönelik işlediği suçlardan sonra hak ettiği yer orasıdır. Hafter’in, Suudi Arabistan'ın desteklediği Dubai merkezli Al-Arabiya TV aracılığıyla duyurduğu darbenin ardından 2014’ten bugüne devam eden çatışmalar, ülkeyi bireyin mantığıyla yönetmek isteyen askeri ve otoriter diktatörlük projesinin, yani Hafter’in ortadan kaldırılmasıyla son bulacaktır.

Fransa'nın Libya'ya yönelik tutumu, tam bir iki yüzlülük bir tavırdır. Başta Birleşik Arap Emirlikleri ve Fransa olmak üzere, meşru olmayan bir silahlı örgüte destek vermekten vazgeçmeli. Fransa'nın Birleşik Arap Emirlikleri’nin Haftar milislerine verdiği destek BM Güvenlik Konseyi tarafından pek çok kez açıklandı. BAE uçak dolusu silah yardımı yapmaya devam ediyor. Şunu bir kez daha söylemeliyim ki, Türkiye ile imzaladığımız Libya mutabakatı, Libya'nın denizdeki zenginliklerine uzanan elleri resmen kesmiş durumdadır." dedi.

Türk İHA ve SİHA'ları sahada çok başarılı

"Hafter'in saldırıları sürdüğü müzakere masası yok. Birçok ülkeden sonra NATO’da meşru hükümetin kim olduğunu anladı" diyen Kablavi, Türkiye ile yoğun bir diyalog içerisinde çalışıyoruz. Türk İHA ve SİHA’ları sahada çok başarılı özellikle son aydalar Hafter’e vurduğumuz ağır darbede bunu bir kez daha gördük” dedi.

BAE'ye mesaj: Hafter'e desteğiniz işe yaramıyor

Libya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kablavi Hafter güçlerine destek veren ülkelere de mesaj göndererek, "Suudi Arabistan, Mısır, Sudan, Ürdün, gibi ülkelere sesleniyorum. Gerek BM gerek başka uluslararası kuruluşlar Hafter’e verdiğiniz silah, para desteğini kanıtladı. Bundan kaçamazsınız. Verdiğiniz destek bir işe yaramıyor. Bunun üstesinden geliyoruz. Trablus’ta tek meşru hükümet var o da Ulusal Mutabakat hükümetidir. Bunu böyle bilin" dedi.

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