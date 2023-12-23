Çarpıcı açıklama geldi! 'Zam en az yüzde 50 olacak'

Asgari ücret zammı için artık son düzlüğe girilirken, gözler komisyona çevrildi. 31 Aralık'a kadar netleşmesi gereken asgari ücret zam oranı için kulisler hareketlendi. 2022'de toplamda yüzde 94; 2023 yılında ise toplam yüzde 107'lik bir zam yapıldığına dikkat çeken Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, Mynet'e yaptığı açıklamada 2024 asgari ücret zammı için rakam verdi. Yüzde 50'lik zammın alt sınır olacağını belirten Erdursun ilave zam iddiasını gündeme getirdi. Asgari ücret ne kadar olacak?

Çalışanı, emeklisi milyonlarca kişi 2024 zamlı maaşlar için adeta nefesini tutmuş durumda. Yaklaşık 16 milyon emekli Ocak ayı başında açıklanacak Aralık ayı enflasyon rakamlarını beklerken, çalışanlar ise Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan çıkacak zam oranına kilitlendi. 31 Aralık 2023 tarihine kadar 2024 asgari ücret zammının belirlenerek Resmi Gazete'de yayımlanması gerekirken, gözler önümüzdeki hafta yapılacak üçüncü toplantıda olacak. Milyonlar "2024 asgari ücret zammı ne kadar olacak?" sorusuna yanıt ararken; Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, zam için alt sınırın yüzde 50 olduğunu belirterek 'ilave zam' detayına dikkat çekti.

"ASGARİ ÜCRETE ZAM EN AZ YÜZDE 50 OLACAK"

Asgari ücrete 2022'nin Ocak ayında yüzde 50,51; 2023'ün Ocak ayında ise yüzde 54,66 oranında zam yapıldığına dikkat çeken Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, yaptığı açıklamada 2024 asgari ücret zammının da en az yüzde 50 olmasını beklediğini söyledi. Erdursun, 2024 asgari ücretin minmum 17 bin-17 bin 500 TL bandında olacağını belirtti.

2022'DE YÜZDE 94, 2023'TE YÜZDE 107, 2024'TE 'İLAVE' ZAM

Asgari ücrete 2022 yılında toplam yüzde 94,62; 2023 yılında ise toplam yüzde 107,24'lük bir zam yapıldığının altın çizen Erdursun, Temmuz ayında ekstra bir zam olmayacağına dikkat çekerken bu rakamların üzerinde bir ilavenin de masada olabileceğinin altını çizdi.

SON TARİH 31 ARALIK 2023!

Sosyal Güvenlik Uzmanı Erdursun'un yaptığı açıklama şöyle;

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"Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları sonrasında önümüzdeki hafta asgari ücreti tespit eder.

Asgari ücretin 31 Aralık'a kadar netleşmesi, belirlenmesi ve Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor. 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesi gerekiyor.

"EN AZ YÜZDE 50 ZAM YAPILIR"

Asgari ücrete 2022'nin ocak ayında yüzde 50,51 oranında 2023'ün ocak ayında yüzde 54.66 oranında zam yapıldı. Bu yıl ocak ayında 2024 için yüzde 50 en az biz zam yapılır diye biz düşünüyoruz.

2023'TE ASGARİ ÜCRETE YAPILAN ZAM ORANI YÜZDE 107,24

Çünkü 2022'nin ocak ayında yüzde 50,51 artış yapıldı. Temmuz ayında yüzde 29,31 artış yapıldı. 2023'ün ocak ayında yüzde 54.66 artış yapılırken, temmuz ayında ise yüzde 34 artış yapıldı. Yani 2022 yılında toplam yüzde 94,62, 2023'te ise yüzde 107,24'lük artış yapıldı.

"MİNİMUM 17 BİN-17 BİN 500 TL"

Şimdi hükümet yetkilileri 2024'ün ocak ayında artış yapılacak, temmuz ayında artış yapılmayacak. Bu durumda da artışın yine yüksek oranda olması gerekiyor. Geçen yıllarda temmuz ayında artış yapılırken, 2024'ün temmuz ayında artış yapılmayacağı söyleniyor. Bu nedenle asgari ücrette yüzde 50 veya yüzde 50'nin üzerine bir artış yapılarak minimum 17 bin- 17 bin 500 bandında olacağını öngörüyoruz.

"DEVLET DESTEĞİ İKİ KATINA ÇIKACAK"

Asgari ücrete devletin desteği de var. Yaklaşık 500 TL. Bu rakamın biz yine artacağını düşünüyoruz. Bin TL'lere çıkacağını düşünüyoruz.

"İLAVE ZAM GEREKLİLİĞİ ORTAYA ÇIKTI"

Temmuz ayı artışının da yapılmayacak olması da ayrıca bunun üzerine bir ilavenin gerekliliğini de ortaya çıkartıyor. Böyle bir durum söz konusu olacak mı? Önümüzdeki hafta toplantıdan çıkacak kararla tüm Türkiye bunu öğrenmiş olacak."