Carlos Carvalhal'den Bruno Pinheiro sözleri

Carlos Carvalhal, Beşiktaş'ın gündemine gelen Estoril teknik direktörü Bruno Pinheiro hakkında Atakan Kurt'a açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'ın Portekizli eski teknik direktörü Carlos Carvalhal, vatandaşı ve meslektaşı için dikkat çeken yorumlarda bulundu.

"Çok iyi futbol oynattı"

"Bruno iyi hoca. Geçen sezon Estoril'de başladı. Takımı 2. ligden çıkardı ama sadece bu değil çok iyi de futbol oynattı. Burada Braga'da onlara karşı kazandık ama zor oldu çünkü takım olarak çok iyi oynadılar."

"Kaliteli oyun kuruyor"

"Futbola çok pozitif bakan biri. Bağlantıları kurma ve geriden kaliteli oyun kurmayı seven teknik direktörlerden. Onun oyununu anlayacak, kaliteli futbolculara ihtiyacı var. Burada Portekiz'de 2 sezonda daha doğrusu 1 sezonda yaptıkları gayet iyiydi. Bu sene yine onlara karşı kazandık ama zor oldu."

"Futbolcularla iyi iş çıkardı"

"İyi olduğunu düşünüyorum. Evet pek tecrübesi yok ama futbola bakışıyla ve takımına oynattığı oyunla ilgi çekici bir teknik adam. Şimdiden bu senenin flaş takımı oldular, 5. sıradalar, çünkü herkes küme düşmeme mücadelesi vermelerini bekliyordu. Şu an Konferans Ligi'ne katılma sırasındalar. Elinde çok yetenekli oyuncular da yok ama ortalama futbolcularla iyi iş çıkardı."

"İnşallah her şey iyi gider, Beşiktaş'ın başarılı olmasını istiyorum. Ben her zaman."