Carlo Ancelotti'den Arda Güler cevabı! Performansına yönelik vurgusu: 'Gerekeni yaptı'...

Real Madrid, İspanya La Liga'nın 34. haftasında Cadiz'i 3-0'lık skorla mağlup etti. Kritik maça ilk 11'de başlayıp 65 dakika süre alan Arda Güler hakkında, teknik direktör Carlo Ancelotti açıklamalarda bulundu.

HAYRAN BIRAKTI

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Arda Güler, 65. dakikada yerini Jude Bellingham'a bıraktı. Arda Güler'in maç içindeki hareketleri Bernabeu tribünlerini ayağa kaldırdı. Genç yıldız oyundan çıkarken büyük alkış topladı.

İSTATİSTİKLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Arda Güler, Cadiz karşılaşmasında 65 dakika forma şansı buldu. 19 yaşındaki on numaranın denediği 6 çalımın 3'ü başarılı oldu.

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Arda Güler, Cadiz müsabakasında toplamda 54 kez topla buluştu. 31 pasın 29'unda isabet bulan Arda Güler, yüzde 94'lük ortalama yakaladı. Arda Güler, rakipleriyle girdiği 12 ikili mücadelenin 7'sini kazandı.

İNANILMAZ PERFORMANS!

'GEREKENİ YAPTI'

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, 3-0 kazandıkları Cadiz maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Arda Güler'in sergilediği performansını değerlendiren Ancelotti, "Arda Güler çok genç ve sahada yapması gerekeni yaptı. Geçiş dönemini yavaş yavaş tamamlıyoruz. Gençler sürekli gelişiyor." sözlerini kullandı.

'MAÇLAR KAZANMAK İÇİN İMZA ATTIM'

Önceliğinin genç oyunculara süre vermek olmadığını söyleyen deneyimli teknik adam, "Ben Real Madrid'e maçlar kazanmak için imza attım, genç oyunculara süre vermek için değil." sözlerini sarf etti.

Şampiyonluğa yaklaşmaları hakkında da konuş Ancelotti, "Kutlamaların ne zaman olacağı umurumda bile değil, şampiyon olmayı sonuna kadar hak ettik. Şu anda soyunma odasında coşku falan yok çünkü çarşamba günü Bayern Münih ile çok kritik bir maçımız var." dedi.