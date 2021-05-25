“Çarkların çok hızlı döndüğünü rakamlar ortaya koyuyor”

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, aşıların yaygınlaşması ve toplumsal bağışıklığın kazanılmasının, Türkiye’nin daha sağlıklı bir şekilde büyüme ve kalkınma sürecine katkı sağlayacağını söyledi. Kaan, Türkiye’nin büyümesini sürdürdüğünü ifade ederek, Türkiye’nin bir büyüme sürecinde olduğunu ve üretim, imalat sanayine baktıkları zaman çarkların çok hızlı döndüğünü rakamların ortaya koyduğunu söyledi.

Ciddi veri sağlıyoruz

Satınalma Müdürleri Bileşik Endeksi’nin (SAMEKS) 100. ayında olduğunu hatırlatan Kaan, devamla şunları kaydetti: “2014’ten sonra resmi rakamlarımızı açıklamıştık. Türkiye’ye aslında çok ciddi bir veri sağlıyoruz. Reel piyasa verisi... Eğer iş dünyası onlara baksa 2 ay öncesinden gelecekle ilgili veriyi almış olur. Genel itibarıyla Türkiye’yi her zaman yüzde 5 büyüyebilecek bir ülke olarak görüyoruz. Açıkladığımız veriler her zaman Türkiye yüzde 5’i yakalar şeklinde. Birinci çeyrekte, özellikle hizmet sektörünün kapalı olması nedeniyle piyasada bir miktar sıkıntı yaşadık ama yüzde 2 büyüme beklentimiz var. İç piyasadaki daralma nedeniyle imalat sanayimiz ve ticaret yapan birçok esnafımız ihracata yöneldi. Bu belki de bizim için gelecek açısından çok iyi olur.”

“Aşılama, büyümeye katkı sunacak”

Türkiye’nin aşı konusunda yaptığı çalışmaların önemini vurgulayan Kaan, “Aşılama; hem ticaretin devamlılığı hem tabii ilk başta insan sağlığı açısından en büyük öneme haiz konu. Vücudun bağışıklık sistemi ve enfeksiyonlara karşı koruyuculuğu sağlamada şu ana kadar yapılan tedavilerde sonuç bu çıktı” ifadesini kullandı. Kaan, açıklamasını şöyle sürdürdü: “Aşılamanın Türkiye’de yaygınlaşmasının, insan sağlığını da koruduğumuz takdirde hem turizmden tutun hem de üretim imalat sanayinin devamlılığının sağlanması açısından çok önemli olduğunu ifade etmek istiyorum. Salgın döneminde hastalığa yakalanan, istihdam sağlayan, yani emekçi kardeşlerimizin üretimden ayrılmaları, ona bağlı kontaminasyon geçiren diğer personelin de karantinaya alınması tabii üretimde, imalat sanayinde de çok büyük sıkıntılar meydana getirdi. Aşıların yaygınlaşması ve aynı zamanda da sosyal açıdan toplumsal bağışıklığın kazanılması, önümüzdeki aylarda Türkiye’nin daha sağlıklı bir şekilde büyüme süreci, kalkınma süreci sürdürmesine katkı sağlayacak.”

“Kredi maliyetleri yüksek”

Abdurrahman Kaan, kredi maliyetlerinin yüksek olmasının imalat sanayinde çok büyük sıkıntılar meydana getirdiğine işaret ederek, şöyle devam etti: “Aynı zamanda yatırımların önünü kesiyor. Bu bakımdan bizim her zaman ifade ettiğimiz konu şu; bir ülkede paranın gücünü, o ülkenin yatırım ve üretim gücü belirler.”