0553 313 94 23

Cari açık 9 yılın en düşük seviyesinde

Türkiye’nin cari işlemler hesabı ocakta 813 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 21 milyar 592 milyon dolar ile son 9 yılın en düşük seviyesine geriledi.

12 Mart 2019 Salı 12:13
Cari açık 9 yılın en düşük seviyesinde

Türkiye’nin cari işlemler hesabı ocakta 813 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 21 milyar 592 milyon dolar ile son 9 yılın en düşük seviyesine geriledi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Ocak 2019 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

Buna göre cari işlemler açığı, geçen yılın aynı ayına kıyasla 6 milyar 221 milyon dolar azalarak 813 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bunun sonucunda, 12 iki aylık cari işlemler açığı 21 milyar 592 milyon dolara geriledi.

6 milyar dolar azaldı

Söz konusu gelişmede, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının 2018’in aynı ayına göre 6 milyar 239 milyon dolar azalarak 1 milyar 570 milyon dolara gerilemesi ve hizmetler dengesi kaynaklı girişlerin 221 milyon dolar artarak 1 milyar 274 milyon dolara yükselmesi etkili oldu.

Türkiye’nin yıllıklandırılmış cari açığı ocakta 21 milyar 592 milyar dolar ile yaklaşık 9 yılın en düşük seviyesinde geriledi.

AA Finans Analisti ve ekonomist Haluk Bürümcekçi, son on iki aylık cari açığın 21,6 milyar dolar ile belirgin gerileme gösterdiğini kaydetti.

Gerileme sürecek

Şubat ayı gümrük dış ticaret öncü verilerinin geçen yıla göre çok daha düşük dış açığa işaret ederek son on iki aylık cari açığın 18 milyar doların altına gerileyebileceğine işaret ettiğini belirten Bürümcekçi şunları kaydetti: “Ticaret Bakanlığı, her ayın ilk iş günü bir önceki aya ilişkin resmi olmayan ihracat ve ithalat verilerini açıklıyor. Söz konusu verilere göre, şubat ayında ihracat 13,6 milyar dolar ve ithalat 15,8 milyar dolar düzeyinde oluşmuş. Böylece, dış ticaret açığı 2,2 milyar dolar düzeyinde gerçekleşmiş. Bu ise, dış ticaret açığının yıllık olarak belirgin azalış göstereceği (geçen şubat 5,8 açık) anlamına geliyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 12:13
  1. cari açık
  2. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)
  3. AA Finans Analisti ve ekonomist Haluk Bürümcekçi
  4. gümrük dış ticaret öncü verileri
  5. Ticaret Bakanlığı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Konyaspor'dan hakem tepkisi
    1. Konyaspor'dan hakem tepkisi
    2. Konyaspor Başkanı Kulluk: "Sonuçlar ve..
    3. Beytüşşebaplılar İstiklal Marşı için..
    4. Moskova’da, İstiklal Marşı’nın kabul..
    5. Sağlık Bakanı Koca: "Devlet kirasını..
    6. CHP'li isimden partililere ilginç..
    7. Mehmet Özhaseki'den dikkat çeken..
    8. Futbol: UEFA 17 Yaş Altı Avrupa..
    9. Mut’ta çiftçilere zeytin ve ceviz..
    10. Nehir korkuluğundaki intihar son anda..
    11. 90 yaşına bastığı gün yeniden doğdu
    12. Berko İlaç Pazarlama’da yeni atamalar
    13. Çin’de askeri uçak düştü: 2 ölü
    14. İstiklal Marşı’nın 98. yılı kutlandı
    15. AVM Ciro endeksi Ocak’ta yüzde 9,4 arttı
    16. İstiklal Marşı'nın kabulünün 98. yılı
    17. Gümüşhane’de İstiklal Marşı’nın..
    18. İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet..
    19. Antalya Şehir Tiyatroları ilçelerde
    20. "Çağdaş yaşam" budalalığı göğüs..
    Ezanı ıslıklayan kadınlarla ilgili AK Parti'den flaş açıklama
    Ezanı ıslıklayan kadınlarla ilgili AK Parti'den flaş açıklama
    Erdoğan'ın mitingi öncesi Hakkari'den acı haber
    Erdoğan'ın mitingi öncesi Hakkari'den acı haber
    Yerli olarak üretildi! Dünya orduları peşinde düştü
    Yerli olarak üretildi! Dünya orduları peşinde düştü
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...
    ABD'den yeşil ışık! Bu yaptıkları Türkiye'yi çok kızdıracak
    ABD'den yeşil ışık! Bu yaptıkları Türkiye'yi çok kızdıracak

    Günün Karikatürü

    12 Mart 2019
    Dost kendini belli etti... 100 adet Altay tankı siparişi verdi!
    Dost kendini belli etti... 100 adet Altay tankı siparişi verdi!
    Aralarında doktor ve eczacılar da var! Yaptıkları hayrete düşürdü
    Aralarında doktor ve eczacılar da var! Yaptıkları hayrete düşürdü