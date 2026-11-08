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Yaşam Çareyi iş yerinden terlik istemekte buldu! 40 yıldır geldiği camide ilk kez başına geldi
Yaşam

Çareyi iş yerinden terlik istemekte buldu! 40 yıldır geldiği camide ilk kez başına geldi

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Avcılar’daki Merkez Ulu Camii’nde namazdan çıkan Yalçın Abalı, ayakkabısını bulamayınca iş yerindeki çırağını arayıp terlik istedi. Yaklaşık 40 yıldır aynı camiye geldiğini söyleyen Abalı, ayrılmak üzereyken ayakkabılarını rafta buldu.

Avcılar’da namaz çıkışı yaşanan ayakkabı telaşı şaşkınlık yaşattı. Olay Avcılar'daki Merkez Ulu Camii'de meydana geldi. Caminin alt katında cemaatle namaz kılan 2 kişiden biri ayakkabılarını camii girişinde bıraktı. Diğer kişi ise ayakkabılarını rafa koydu. Namazdan çıkan 2 kişiden biri tüm aramalara rağmen içerideki raflarda ayakkabılarını bulamadı. Ayakkabısını bulamayan kişi üst kata çıkarken, avluda beklemeye başlayan Abalı yaşadıklarını anlattı.

 

“İlk defa başıma böyle bir şey geldi”

Ayakkabısını kaybeden Yalçın Abalı ise kapı önünde bıraktığı ayakkabıyı bulamayınca iş yerindeki çırağını arayarak terliklerini getirmesini istedi. Gelen terliği giyen ve ayakkabısını aramaya devam eden Abalı, kendisini bekleyen müşteriye de geciktiğini söyleyerek, "Çırak terlik getirdi terlikle gideceğiz. Buraya koymuştum. Camiiden çıktım ayakkabı yok. İşim var gücüm var dükkan kapalı kalacak. Camiiye koştura koştura geldim ayakkabılarımı da buraya koydum. İçeri girdim namazı kıldım çıktım. Gidecektim işim de var. Ayakkabı yok. Burada mahsur kaldım. Çocuğu aradım terliklerle gideceğim. 1985'ten beri buraya gelirim ilk defa başıma böyle bir şey geldi " dedi. Camiiden ayrılmadan önce ayakkabılarını rafta gören Abalı, daha sonra avludan ayrıldı. Diğer kişinin ise kaybettiği ayakkabılarını daha sonra bulduğu öğrenildi.

Avcılar’da ortalık bir anda karıştı!
Avcılar’da ortalık bir anda karıştı!

Yerel

Avcılar’da ortalık bir anda karıştı!

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