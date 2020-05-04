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Aktüel

Caretta carettalar ilk yumurtalarını bıraktı

Nesli tehlike altında bulunan caretta carettalar, Muğla’nın Ortaca ilçesi İztuzu sahiline ilk yumurtalarını bırakmaya başladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-04 16:08:40 -
Caretta carettalar ilk yumurtalarını bıraktı

Nesli tehlike altında bulunan caretta carettalar, Muğla’nın Ortaca ilçesi İztuzu sahiline ilk yumurtalarını bırakmaya başladı.


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünün desteğiyle her yıl kumsaldaki yuvaları koruma ve izleme çalışması yapan Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) tarafından caretta carettaların yumurtlama döneminde sorun yaşamaması için çeşitli önlemler alınıyor.


İztuzu sahiline gelen caretta carettalar, yumurtalarını kazdıkları 50-60 santimetrelik çukurlara bırakıyor. Yavrular, yumurtadan yaklaşık 50 gün sonra çıkarak denize ulaşacak.


Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İztuzu sahilinde caretta carettaların bu yılki ilk yuvalarının görüldüğünü duyurdu.


Bakan Kurum, sosyal medya hesabından, yaptığı paylaşımda; "Dalyan İztuzu Plajı’nda her yıl ev sahipliği yaptığımız caretta carettaların bu yılki ilk yuvaları görüldü. Minik dostlarımız hayata ilk adımlarını buradan atacak." ifadelerini kullandı.

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