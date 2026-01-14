Çare Doktorları’ndan Senegal’e “Eğitim ve Teknoloji” Çıkarması!

10 Ocak’ta Touba şehrinde başlayan kampta hedef hem 300 katarakt hastasını ameliyat etmek hem de yerel sağlık sistemine "teknoloji transferi" yaparak kalıcı bir iz bırakmak!

Hem Ameliyat Hem Akademi

Senegal’in Touba kentindeki Etablissement Public de Santé de Ndamatou Hastanesi'nde kurulan kampta, Türk göz doktorları Senegalli meslektaşlarıyla omuz omuza çalışıyor. Bölgede bugüne kadar imkansızlıklar nedeniyle katarakt ameliyatlarında daha eski ve travmatik cerrahi yöntemler kullanılırken, Türk heyeti modern tıbbın standardı olan FAKO (Fakoemülsifikasyon) yöntemini ülkeye taşıdı.

Üç Dilde Eğitim, Bir Ömürlük Şifa

Kampın en dikkat çekici yönü ise bir "Tıp akademisi" gibi işlemesi. Türk doktorlar, ameliyathanede Senegalli meslektaşlarına Fransızca ve İngilizce olarak FAKO cihazının kullanımını ve modern cerrahi tekniklerini uygulamalı olarak öğretiyor. Bu eğitim seferberliği sayesinde, Türk heyeti Türkiye’ye döndüğünde bile Senegalli doktorlar modern yöntemlerle ameliyat yapmaya devam edebilecek.

Cihaz Geri Dönmüyor, Hediye Ediliyor

Sürdürülebilirlik ilkesiyle hareket eden Çare Derneği, eğitimlerde kullanılan yüksek teknolojili FAKO cihazını kamp bitiminde hastaneye hibe edecek. Böylece hastane, ilkel yöntemlerden kurtularak modern göz cerrahisi kapasitesine kavuşmuş olacak.

"Balık Tutmayı Öğretiyoruz!"

Konuyla ilgili açıklama yapan Çare Derneği yetkilileri, "Buraya sadece günü kurtarmaya gelmedik. Biz gittiğimizde bu insanlar tekrar karanlığa düşmesin istedik. O yüzden onlara modern tıbbın son teknolojisi FAKO cihazını getirdik ve nasıl kullanılacağını öğrettik. Artık Senegal'in bu hastanesinde ilkel yöntemler değil, Türk doktorlarının öğrettiği modern yöntemler konuşulacak" ifadelerini kullandı.

18 Ocak’a kadar sürecek kampta toplam 300 katarakt hastasının ışığa kavuşturulması hedefleniyor.