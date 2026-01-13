  • İSTANBUL
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu dahil çok sayıda gözaltı!
Gündem

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu dahil çok sayıda gözaltı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu dahil çok sayıda gözaltı!

İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda ünlü isim gözaltına alındı.

Dizi-film-müzik sektörü, medya ve iş dünyasına yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı "uyuşturucu" operasyonları devam ediyor.

Söz konusu soruşturma kapsamında bugün bir yeni dalga operasyon daha gerçekleştirildi.

Bu kapsamda Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu gibi isimler dahil çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Operasyona dair İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

 

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen 2025/280882 CBS sayılı soruşturma dosyası kapsamında,

Oktay KAYNARCA

Emel MÜFTÜOĞLU

Neda ŞAHİN

Ali SERT

Rabia KARATAŞ

Selen ÇETİNKAYA

Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurmak, Uyuşturucu Kullanılmasını Kolaylaştırmak, Bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek , kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak suçlarından *bir ve/veya birkaçını işlediği değerlendirilen şüpheliler gözaltına alınmıştır.

Soruşturma titizlikle devam etmektedir."

Haplanmışlar! İran'daki sokak eylemcileri öncesi gençlere uyuşturucu dağıtılıyor! ABD ve İsrail'in zombi ordusu
Haplanmışlar! İran’daki sokak eylemcileri öncesi gençlere uyuşturucu dağıtılıyor! ABD ve İsrail’in zombi ordusu

Gündem

Haplanmışlar! İran’daki sokak eylemcileri öncesi gençlere uyuşturucu dağıtılıyor! ABD ve İsrail’in zombi ordusu

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında son dakika gelişmesi! Survivor yarışmacısı hakkında karar verildi
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında son dakika gelişmesi! Survivor yarışmacısı hakkında karar verildi

Gündem

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında son dakika gelişmesi! Survivor yarışmacısı hakkında karar verildi

İstanbul'da uyuşturucu soruşturması: 12 tutuklama
İstanbul'da uyuşturucu soruşturması: 12 tutuklama

Gündem

İstanbul'da uyuşturucu soruşturması: 12 tutuklama

1
Turgut

ya niye hiç poltikacı veletleri yok burda. geçmşte görev yapan bakan veletleri ne pislikler yaptılar, belkide hala ne ahlksızlklara vesile oluyorlar.. . politikacılar sudan çıkmış k kaşık mı.. sanki mecliste uyuşturucuya bulaşan hiç pislik yokmu.. beyler ADALET DEVLETİN TEMELİDİR. adalet olmayan yerde huzur olmaz.. sen ne kadar yatırım yaparsn yap; kimse onu görmez.. ÖNCE ADİL OLACAKSIN.. müslüman adaletden şaşmaz.. ama bakıyorum.. adaletin en fazla ırzına geçilen kesim müslüman kesim. yazıklar olsun..
