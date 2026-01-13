Fırat’ın batısında şiddetli çatışmalar yaşanıyor: SDG ile savaş başladı

Suriye ordusu, Halep'i teröristlerden temizlemesinin ardından bu kez Deyr Hafer ilçe merkezindeki SDG’lilerin işgal ettiği bölgeleri hedef aldı. Halen devam eden bombardıman nedeniyle dükkanlar kapatıldı, halk bölgeyi boşalttı. Askeri bölge ilanının ardından Deyr Hafer ve Maskanah sakinleri evlerini terk ederek Rakka ve Tabka şehirlerine doğru göç etmeye başladı.

SDG’den yapılan açıklamada, “Suriye güçleri, Tişrin Barajı civarına iki kez insansız hava araçları (İHA) ve topçu ateşiyle saldırdı; bu saldırılar, Deyr Hafer'in güneyindeki Umm al-Marra köyüne yapılan füze saldırısıyla eş zamanlı olarak gerçekleşti” denildi.

TERÖRİSTLER ASKERİ İHAVALİMANINA SALDIRDI

Bombardıman sırasında Deyr Hafer'deki stratejik Üm el-Tina Köprüsü de vurularak hasar gördü.

SDG bu açıklamayı yaparken aynı and6a Halep kırsalındaki stratejik Kuveyris Askeri Havalimanı’nı çok namlulu roketatarlarla vurarak karşılık verdi.

Bölgede şiddetli patlama sesleri duyulurken, havalimanında yüksek alarm durumuna geçildiği ve bölgeye yeni askeri takviyelerin ulaştığı bildirildi.