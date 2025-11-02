Canva’dan Adobe’ye büyük darbe!

Canva, tasarım dünyasında kartları yeniden dağıtıyor. Şirket, düzenlediği görkemli lansmanda “Canva Creative OS” adını verdiği yepyeni ekosistemini tanıttı. Bu sadece bir güncelleme değil; Canva’nın gelecekte tasarımı yapay zekâ, profesyonel araçlar ve sınırsız yaratıcılıkla nasıl birleştireceğini gösteren dev bir sıçrama.

Kurucu Melanie Perkins’in “Hayal gücü çağı” olarak tanımladığı bu yeni dönem, üç güçlü temel üzerine kurulu: yenilenen Visual Suite, tasarıma özel yapay zekâ motoru, ve ekip çalışmasını dönüştürecek Canva Grow platformu. Ancak asıl bomba haber: Canva, Adobe’un en güçlü rakiplerinden biri olan Affinity’yi artık tamamen ücretsiz hale getirdi.

Affinity, profesyonel fotoğraf düzenleme, vektörel tasarım ve yayın araçlarını tek çatı altında topluyor. Canva’nın geçtiğimiz aylarda satın aldığı bu platform artık herkes için bedava ve Canva ile tam entegre çalışıyor. Kullanıcılar, Affinity’deki hassas düzenlemelerini doğrudan Canva’ya aktarabiliyor, ayrıca “Canva AI Studio” üzerinden yapay zekâ araçlarını doğrudan Affinity içinde kullanabiliyor.

Tasarımda yeni çağ: Canva Design Model

Canva, lansmanda dünyanın ilk tasarıma özel yapay zekâ modeli Canva Design Model’i tanıttı. Bu model, yalnızca görsel üretmekle kalmıyor; katmanları, marka kimliğini ve tasarım mantığını da anlayarak size “düzenlenebilir” profesyonel tasarımlar sunuyor. Artık sadece “Bir sunum hazırla” demeniz yeterli.

Yeni Visual Suite: Video 2.0, e-posta tasarımı ve formlar

Güçlendirilmiş Visual Suite, artık çok daha hızlı ve profesyonel. Yeni Video 2.0 aracıyla kliplerinizi saniyeler içinde sosyal medyaya hazır hale getiren “Magic Video” özelliği dikkat çekiyor.

Bununla birlikte, beklenen Canva Email Design aracı sayesinde kullanıcılar platformdan çıkmadan markalarına uygun e-posta tasarımları oluşturabiliyor. Ayrıca yeni Canva Forms ile web sitelerine etkileşimli formlar eklemek ve yanıtları Canva Sheets üzerinden yönetmek mümkün.

Ekipler için dev yenilik: Canva Grow ve Brand System

Kurumsal dünyayı hedefleyen yeni Canva Grow, pazarlama ekipleri için bir “yaratıcı pazarlama motoru” olarak geliştirildi. Markalar, yapay zekâ destekli reklam içeriklerini doğrudan Facebook ve Instagram’a aktarabiliyor, performansı Canva içinden takip edebiliyor. Yenilenen Brand System ise marka tutarlılığını garantiliyor. Yapay zekâ, markanızın renklerini ve kurallarını tanıyarak tüm tasarımlarda tutarlılığı koruyor.

Canva, bu adımla hem bireysel kullanıcılar hem de profesyonel tasarımcılar için yeni bir çağın kapısını aralıyor.

Tasarım artık sadece yaratmak değil; yapay zekâ ile birlikte düşünmek anlamına geliyor.