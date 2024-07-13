Canlı yayında yanlışlıkla kendisini vurmuştu: Kurtarılamadı
Ankara'da canlı yayında yanlışlıkla kendini vuran Kerim Yücel yoğun bakımda yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Ankara'da canlı yayında yanlışlıkla kendini vuran Kerim Yücel yoğun bakımda yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Ankara'da sabah 05.00 sıralarında Çankaya'nın Birlik Mahallesi'nde sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayın yapan 45 yaşındaki Kerim Yücel, elindeki tabancayı şakağına dayadı. Yanlışlıkla tetiği çeken Kerim Yücel, silahın ateşlenmesi üzerine başından vurularak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan ve yoğun bakım servisinde müşahedeye alınan adam kurtarılamadı. Kuryelik işi uğraştığı öğrenilen Yücel’in cenazesinin yarın Karşıyaka Mezarlığında defnedileceği aktarıldı.