Canlı yayında Sözcü yazarından şok sözler: Çocuklarıma istersem eşcinsellik filmi seyrettiririm
Canlı yayında Kanal 7 Ankara Temsilcisi Mehmet Acet'in "Çizgi filmlerde eşcinsellik aşılanıyor." çıkışına Sözcü yazarı Deniz Zeyrek'in verdiği cevap yuh artık dedirtecek cinsten.
abertürk'te Mehmet Akif Esoy'un sunduğu programda Kanal 7 Ankara Temsilcisi Mehmet Acet ve Sözcü yazarı Deniz Zeyrek arasında LGBT tartışması çıktı.
Acet, "Çizgi filmler üzerinden çocuklara cinsiyetsizlik ya da eşcinsellik propagandası yapılmasına onay veriyor musun?" sorusunu Zeyrek'e yöneltti.
Zeyrek'in cevabı yok artık detirtecek cinsten
Buna ben karar veririm. Benim çocuğumun 18 yaşına kadar ne izleyeceğine ben karar veririm. Devlet evin içine girerse sıkıntı çıkar.