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Gündem Canlı yayında skandal sözler! Bebeklere kızamık yerine Covid aşısı yapılıyor
Gündem

Canlı yayında skandal sözler! Bebeklere kızamık yerine Covid aşısı yapılıyor

Canlı yayın sırasında skandal itiraf. Aile hekimliklerinde bebeklik döneminde uygulanan kızamık, hepatit aşısı yerine Covid aşısı uygulandığını söyleyen Prof. Dr. Zafer Kurugöl'e sosyal medyada tepki yağıyor.

Yeniakit Publisher
2021-09-23 09:26:00 -

Canlı yayın sırasında aile hekimliklerinde bebeklik döneminde uygulanan kızamık, hepatit aşısı yerine Covid aşısı uygulandığını itiraf eden Prof. Dr. Zafer Kurugöl'e sosyal medyada tepki yağıyor.

NTV ekranlarında konuşan Prof. Dr. Zafer Kurugöl, canlı yayında çok tartışılacak açıklamalarda bulundu. Yanlışlıkla 6 aylık veya 1 aylık bebeklere Kovid aşısı yapıldığını dile getiren Kurugöl, aşının onlara hiçbir yan etkisi olmadığını ve sonuçların ünlü bir tıp dergisinde yayınlanacağını söyledi.

Koronavirüsle mücadele kapsamında aşılama çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiği ülkemizde son olarak 12 yaş üstüne velisinin izni ile aşı onayı verilmişti. Çocuklarda vaka sayısının artması nedeniyle NTV ekranlarında açıklamalar yapan Prof. Dr. Zafer Kurugöl, çok tartışılacak ifadeler kullandı.

6 aylık bebeklere Covid aşısı

Yanlışlıkla 6 aylık bebeklere kızamık veya Hepatit B gibi aşılar yerine Kovid aşısı yapıldığını belirten Kurugöl, bu durumun onlara hiçbir yan etkisi olmadığını hatta antikor sağladığını ifade etti. Bu konudaki sonuçların ise yakında ünlü bir tıp dergisinde yayınlanacağını da ekledi.

Sonuçlar tıp dergisinde yayınlanacak

Konuyla ilgili açıklamalarında Kurugöl şunları söyledi:

"Zaman zaman yanlışlıkla bazı durumlar oluyor. Mesela sağlık ocaklarında yanlışlıkla Hepatit B ve kızamık gibi başka bir aşıyla karıştırabiliyorlar. Küçük çocuklara Kovid aşısı yapıldığı oluyor. Biz böyle vakalarla da karşılaştık. Sizi temin ederim hiçbir yan etki olmadı bu kişilerde ve son derece de iyi antikor oldu. 6 aylık veya 1 aylık bebekte bile çok iyi şeyler oldu. Bunları yayınlayacağız zaten. Ünlü bir tıp dergisinde yayınlanacak. Küçük bebeklerde yüksek doz verseniz bile yan etkisi açısından bir sıkıntı olmuyor."

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Yorumlar

VATANSEVER

BU UYGULANACAK! 65 YAŞ ÜSTÜNDEN BAŞLAYAN SÜREÇ ÇOCUKLARA VURULAMAZ DENDİ VURULDU , HAMİLELERE VURULAMAZ DENDİ VURULUYOR, BEBEKLERE VURULAMAZ DENDİ VURULUYOR! DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE BU SÜREÇ UYGULANACAK, PARA CEZALARI , HAPİSLER, İŞTEN ATMALAR, ÜCRETSİZ İZİNLER HEPSİ OLACAK ÇÜNKÜ MESELE SAĞLIK VE SALGIN DEĞİL COVİD AŞISINI HUSUSEN mRNA AŞILARINI HERKESE UYGULAMAK. NİCE ULEMALARDA BU KÜRESEL OYUN DECCALİZMİN AĞINA DÜŞTÜ FETVALAR İLE DESTEK VERDİ HÜKÜMET TÜM PSİKOLOJİK, EKONOMİK, SOSYAL BASKILARI KULLANARAK BU AŞILARI HERKESE VURDURACAK! DECCALİZMİN ÖZELLİĞİ ONA UYANA DÜNYA İŞLERİNDE KAPILAR AÇILIP KOLAYLIKLAR OLACAK CENNETE ÇEVRİLECEK. UYMAYANA DÜNYA HAYATI CEHENNEME DÖNECEK HER TÜRLÜ KISITLAMA, ENGELLEMELER VE BASKILAR YAPILACAK.
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Bu kadar da olmaz

Ne demek yanlışlıkla yaa. Sonra hastahanelerde doktorlara güvenmiyoruz diye biz suçlu oluyoruz . Yetkililer bı açıklama yapsın işin aslı neyse söylesinler .bu kadar genişlik bu kadar yuzsuzluk vurdumduymazlık olmaz kişi...
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