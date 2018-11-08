Canlı yayında sinirlerine hakim olamayan Cihangir İslam stüdyoyu terk etti

TBMM Genelkurul Kürsüsü’nden tartışmalı bir konuşma yapan Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Cihangir İslam, Akit TV’de Yusuf Ozan Demir’in moderatörlüğünü yaptığı Akit TV Haber Koordinatörü Muharrem Coşkun’un da daimi konuğu olduğu ‘Asıl Mesele’ programına katıldı.

Burada skandal cümleleri sorulan Cihangir İslam yaptığı açıklamaları savunmaya devam etti. Ardından FETÖ’yü savunan tweetleri şahsına gösterilen İslam, sinirlerine hakim olamadı.

Stüdyoda bulunan Demir’e sert çıkan İslam, canlı yayını terk ederek stüdyodan ayrıldı.