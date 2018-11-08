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Canlı yayında sinirlerine hakim olamayan Cihangir İslam stüdyoyu terk etti

Geçtiğimiz günlerde TBMM Genel Kurul Kürsüsü’nden tartışılan sözlere imza atan Saadet Partisi Milletvekili Cihangir İslam, Akit TV’de ekranlara gelen Asıl Mesele programındaki ısrarlı sorular üzerine sinirlenerek yayını terk etti.

08 Kasım 2018 Perşembe 23:44

TBMM Genelkurul Kürsüsü’nden tartışmalı bir konuşma yapan Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Cihangir İslam, Akit TV’de Yusuf Ozan Demir’in moderatörlüğünü yaptığı Akit TV Haber Koordinatörü Muharrem Coşkun’un da daimi konuğu olduğu ‘Asıl Mesele’ programına katıldı.

Burada skandal cümleleri sorulan Cihangir İslam yaptığı açıklamaları savunmaya devam etti. Ardından FETÖ’yü savunan tweetleri şahsına gösterilen İslam, sinirlerine hakim olamadı.

Stüdyoda bulunan Demir’e sert çıkan İslam, canlı yayını terk ederek stüdyodan ayrıldı.

Haber Tarihi: 08 Kasım 2018 Perşembe 23:44
  1. Saadet Partisi Milletvekili Cihangir İslam
  2. Akit TV
  3. Cihangir İslam
  4. Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Cihangir İslam
  5. Muharrem Coşkun
  6. Asıl Mesele

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