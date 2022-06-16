Canlı yayında ortalık tam karışmışken stüdyo karanlığa gömüldü! 'Müdahale ettiler'
TV100 ekranlarındaki “Eşit Ağırlık” programında konuklar arasında hararetli tartışma sürerken elektrikler kesildi. Kesinti sırasında konukların arasında geçen renkli diyaloglar izleyenleri gülümsetti.
TV100 ekranlarındaki “Eşit Ağırlık” programında, hayat pahalılığı masaya yatırıldı.
Hararetli bir tartışmaya giren ceza hukukçusu Prof. Dr. Ersan Şen ile hukukçu Serkan Toper, ekonominin 2022 Türkiye’sine yansımalarını konuşuyordu.
Elektrikler kesildi
O sırada pek de rastlanılmayan bir canlı yayın kazası yaşandı.
Stüdyoda elektrikler kesildi.
“Müdahale ettiler”
Ekran siyaha dönerken konuşmacılardan biri, “Müdahale ettiler. Serkan Toper’e müdahale ettiler.” dedi.
Bir başka konuşmacı ise “Sanıyorum yayındayız hala.” ifadelerini kullandı.