Canlı yayında keskin nişancıların hedefi olan Abdullah Ağar'dan ilk açıklama!

Dün HaberTürk canlı yayını sırasında PKK'lı keskin nişancı teröristlerin saldırısına uğrayan Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Sunucu Mehmet Akif Ersoy, güvenlik uzmanı Abdullah Ağar ve gazeteci Çetiner Çetin'in yayın yaptıkları sırada, Tel Abyad bölgesinden yapılan keskin nişancı atışı, canlı yayında anbean kaydedilmişti. Konuyla ilgili olarak Abdullah Ağar, sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu.

"Bu zevki PKK'ya tattırmam"

O ana ilişkin reflekslerine açıklık getiren Ağar, şunları söyledi:

"Uğradığımız havan ve keskin nişancı saldırısında refleksler çok yazıldı.

Eğer ÖKK (Özek Kuvvetler Komutanlığı) ve Komd Tug’larında (Komando Tugayı) görev yapmış, dağdan/çölden gelmişseniz: SESİNİ DUYDUĞUNUZ merminin sizi vurmadığını bilirsiniz.

Ve “Ben bu ekranın önünde geberir, bu zevki PKK’ya tattırmam” dersiniz, o an!

Çetiner Çetin'e gelince. O çatışma alanlarında görev yaparken yaralanmış, aklı ruhu delik deşik bir gazeteci ve sivil. Aynı zamanda Türkiye sevdalısı vatansever bir KÜRT. Ve o an ne olduğunu tecrübesiyle çok iyi anlıyor. Refleksi ona göre."