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Spor Canlı yayında ilginç anlar! Galatasaray taraftarının öptüğü muhabir neye uğradığını şaşırdı
Spor

Canlı yayında ilginç anlar! Galatasaray taraftarının öptüğü muhabir neye uğradığını şaşırdı

Nef Stadyumu önünde yayın yapan A Spor muhabiri Emre Kaplan, canlı yayın sırasında Galatasaray taraftarının öpmesiyle neye uğradığını şaşırdı.

Yeniakit Publisher
2021-11-04 21:42:00 - 2021-11-04 21:51:04

Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçı öncesi Nef Stadyumu önünden son gelişmeleri aktaran muhabir, sarı-kırmızılı taraftarın kendisini öpmesiyle neye uğradığını şaşırdı. Canlı yayına damga vuran anlar sosyal medyada büyük ilgi çekti.

Avrupa Ligi E Grubu 4. hafta maçında Galatasaray, sahasında Lokomotiv Moskova'yla karşılaşıyor. Zorlu maç öncesi Nef Stadyumu önünden yayın yapan A Spor muhabiri Emre Kaplan ilginç anlar yaşadı.

Galatasaray taraftarı canlı yayında öptü

Galatasaray'ın gruptan lider çıkması için büyük öneme sahip maç öncesi karşılaşmayla ilgili gelişmeleri aktaran muhabir Emre Kaplan'ı bir Galatasaray taraftarı öptü.

Canlı yayında şaşkınlığı yüzüne yansıyan muhabirin o anları sosyal medyada büyük ilgi çekti.

 

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