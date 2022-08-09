Canlı yayında Hande Fırat'ı çılgına çeviren mesaj! 'Hadi gel bekliyorum seni'

CNN Türk canlı yayınında bir izleyicinin "Oraya gelip hepinizi dövesim var" mesajıyla çıldıran Hande Fırat, "Arkadaş gelsene, hadi gel." diye tepki gösterdi.

TV100 kanalında, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Cemal Enginyurt ile tartışmasının ardından Enginyurt ve koruması tarafından darbedilen gazeteci Latif Şimşek, CNN Türk'te Hande Fırat'ın sunduğu Gündem'e Dair'e konuk oldu.

Şimşek'in başından geçen darp olayını anlattığı sırada biz izleyicinin "Bak şimdi bak Allah aşkına. Böyle şeylere çok sinirlenirim. 'Oraya gelip Hande dahil hepinizi dövesim var. Bay Kemal'e yumruk atıldığında bıyık altından gülüyordunuz'" şeklinde sosyal medyadan attığı yoruma çıldırdı.

"Hadi gel bekliyorum seni"

Mesaja tepki gösteren Fırat, "Hadi canım oradan. Kimsin sen? Kim bu adamın adı belli mi? Senin HDP/PKK ile işbirliğin ilgilendirmiyor tamam mı? Ama bu şekilde gelip, bak bunların hepsi dava konusu. 'Oraya gelip Hande dahil hepinizi dövesim var' Gelsene, hadi gel bekliyorum seni Can bey kimsen, hadi gel. " ifadelerini kullandı.