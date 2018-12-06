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Canlı yayında doğal gaz pazarlığı!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile canlı yayında doğal gaz fiyatlarına ilişkin pazarlık yaptı.

06 Aralık 2018 Perşembe 16:52
Canlı yayında doğal gaz pazarlığı!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya’nın St. Petersburg kentinde düzenlenen Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) toplantısı kapsamında yapılan canlı yayında, Belarus'un Rusya'dan ithal ettiği gazın fiyatını tartıştı.

Belarus'un bin metreküplük doğal gazı Rusya'dan yaklaşık 130 dolardan aldığını anımsatan Lukaşenko, "Halbuki hemen yanımızdaki Rusya'nın Smolensk bölgesinde doğal gazın fiyatı bin metreküpte 70 dolar seviyesinde." ifadesini kullandı.

'Almanya 250 dolar ödüyor'

Putin ise Almanya'nın bin metreküp Rus gazına 250 dolar ödediğine işaret ederek, "Belarus şu anda 129 dolar ödüyor, gelecek yıl 127 dolar ödeyecek. AEB, müttefiklerimiz için önemli bir avantaj. Belarus bu avantaja sahip olmasaydı, gazın fiyatı bin metreküpte 200 dolar olurdu." diye konuştu.

Lukaşenko, Putin'in hesaplamalarının yanlış olduğunu savunarak, "Belarus'taki hayat şartları Almanya’dan daha kötü. Almanya’ya karşı birlikte savaştık ve sonrasında halkımızın durumunda çok iyi yönde bir değişiklik olmadı. Almanlar 200 dolar civarı ödüyor çünkü doğal gaz 3 bin kilometre daha fazla yol katediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Doğal gaz piyasaları kuralları geçerli olsaydı Belarus'un bin metreküp gaza 200 dolar ödeyeceği fikrini yineleyen Putin, "Bu konuyu kapalı kapılar arkasında tekrar istişare edelim." ifadesini kullandı.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 16:52
  1. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
  2. Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko

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