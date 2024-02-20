  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Mansur Yavaş'ı ifşa etti! 'Adrese teslim ihale veriyor!'

Bakan Yusuf Tekin öğretmenleri sevindirdi! Flaş kararı: müjdeli haber geldi! İlgili sözleri

Mısır'la yerel para veya ‘trampa’ ile ticaret yapılsın! Türkiye-Mısır ilişkilerinde hedef: ihracatta tercihini ilan etti!

Bahçeli’den fiyat anarşistlerine çok sert tepki: Hesabı sorulmadan huzur nasıl temin edilecek?

Laikçi yobazlar şizofreni atağa geçiriyorlar: Ekrem giderse şeriat gelirmiş!

İSPARK'ta büyük vurgun! Yılbaşında 2.5 saat sistem gitti, 08.00-10.30 arası neler oldu?

Mısır ve Yunanistan baskı yaptı! Hafter soytarısından skandal Türkiye kararı

Türkiye ittifakı değil terör ittifakı! CHP Kandil'e teslim oldu

İnsan için 2024'te yapay zekâ çalışacak: 'giyilebilir' olacak! Akılalmaz olay resmen açıklandı! bekleyin mesajı verdiler

Serkan Toper, Faruk Aksoy'u yerin dibine soktu! Ekrem İmamoğlu detayı olay
Ekonomi Canlı yayında ‘Çifte zam geliyor’ iddiası!
Ekonomi

Canlı yayında ‘Çifte zam geliyor’ iddiası!

Yeniakit Publisher
2024-02-20 14:27:00 -
Canlı yayında ‘Çifte zam geliyor’ iddiası!

3 bin TL'ye çıkarılan bayram ikramiyelerinde de artış ihtimalinin masada olduğu belirtildi. Gazeteci Cem Küçük'ün programında kullanılan ifadeler dikkat çekerken "Emekli maaşına ek zam mı geliyor? Bayram İkramiyeleri artacak mı?" sorularına yanıt verildi. Canlı yayında emekli zammı için tarih de verildi.

3 bin TL'ye çıkarılan bayram ikramiyelerinde de artış ihtimalinin masada olduğu belirtildi. Gazeteci Cem Küçük'ün programında kullanılan ifadeler dikkat çekerken "Emekli maaşına ek zam mı geliyor? Bayram İkramiyeleri artacak mı?" sorularına yanıt verildi. Canlı yayında emekli zammı için tarih de verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, beklentilerin ardından emekli maaşlarına art arta ek zamlar yaparken, artan kira ve market fiyatları sonrası "Emekliye ek zam mı geliyor? Bayram İkramiyeleri artacak mı?" soruları yine gündeme geldi.

31 Mart seçimlerine emeklilerden gelebilecek bir tepkiyle girmek istemediği belirtilen hükümetin, emeklilere ek zam ve bayram ikramiyelerine artış için kolları sıvadığı iddia edildi. Yeni zam için ise seçimin hemen ertesi sabahı işaret edildi.

Cem Küçük programında emekliler için ek zammın masada olduğu iddia edildi. Canlı yayına bağlanan TGRT Haber Ekonomi editörü Yaprak Hırka Yıldız, ek zam ihtimalinin kulislerde konuşulduğunu söyledi.

'1 NİSAN'I BEKLEYİN'

Emeklilerin maaş zammı beklentisine karşılık vermek için hükümetin kolları sıvadığını söyleyen Yıldız, "Ek zam gelme ihtimalinin olduğunu söyleyenler var. Burada 1 Nisan tarihi işaret ediliyor, ekonomistler tarafından. Yani 1 Nisan'da emekli maaşları yeniden yükseltilebilir" diyerek tarih de verdi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ramazan Bayramı ile ilgili ikramiyelerin 8-9 Nisan tarihleri arasında hesaplara yatacağını hatırlatan Yıldız, "Dolayısıyla bayram ikramiyelerine de öncesinde bir miktar artış gelebilir. Beklentiler de o yönde." diye konuştu. Yıldız, "31 Mart 2024 tarihine kadar başvurularını yapan EYT'liler Ramazan Bayramı ikramiyelerini alabilecek. Eğer 31 Mart'tan sonra olursa başvuru, artık Kurban Bayramı ikramiyesini alacaklar" dedi.

Yıldız, Kurban Bayramı ikramiyelerinin de 15 Haziran'a kadar yatırılmış olacağını sözlerine ekledi.

CHP’li belediyelerde para işçiye değil konserlere gitti! Para kalmadı maaş yatmadı
CHP’li belediyelerde para işçiye değil konserlere gitti! Para kalmadı maaş yatmadı

Gündem

CHP’li belediyelerde para işçiye değil konserlere gitti! Para kalmadı maaş yatmadı

Yeni emekliye 6 bin TL! 2024 Ocak, Temmuz emekli maaşı zammı nasıl yansıyacak?
Yeni emekliye 6 bin TL! 2024 Ocak, Temmuz emekli maaşı zammı nasıl yansıyacak?

Ekonomi

Yeni emekliye 6 bin TL! 2024 Ocak, Temmuz emekli maaşı zammı nasıl yansıyacak?

SSK ve Bağ-Kur'lu emekliler dikkat! Emekli maaşını üçe katlamanın formülü ortaya çıktı! İşte tüm detaylar
SSK ve Bağ-Kur'lu emekliler dikkat! Emekli maaşını üçe katlamanın formülü ortaya çıktı! İşte tüm detaylar

Ekonomi

SSK ve Bağ-Kur'lu emekliler dikkat! Emekli maaşını üçe katlamanın formülü ortaya çıktı! İşte tüm detaylar

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23