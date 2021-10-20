Canlı yayında CHP'li Balbay'dan anket itirafı

HaberTürk'te Kübra Par'ın sunduğu Açık ve Net programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın anketler hakkındaki sözleri tartışıldı.

CHP'li Mustafa Balbay canlı yayında adeta itiraf gibi açıklamalarda bulundu. Balbay, AK Parti'nin oy kaybettiğini ancak bunun CHP'ye yansımadığını söyledi. Böylece her genel seçimde 'biz kazanıyoruz' yaygarası yapan CHP'nin yine lafla işi götürmeye çalıştığı ortaya çıktı.

"AK Parti'nin oyları düşüyor demek CHP'nin oylarının arttığı anlamına gelmiyor"

Balbay'ın açıklamaları şöyle:

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu anket sonuçlarını beğenmiyor. Benim tahminim Kasım ayı teröristleri anketçiler olabilir. Bu anketlerin bir benzerinin daha doğrusu çok yakın sonuçların AK Parti Genel Merkezi'ne gittiği hatta Külliye'ye bile gittiği biliniyor. İnsanlar bunlar gitsin kurtulalım diyor. Ancak AK Parti'nin oyları düşüyor demek CHP'nin oylarının arttığı anlamına gelmiyor. Halkta bir değiştirme arzusu var ancak henüz CHP oylarına yansımıyor. AK Parti oylarının erimesi CHP'nin oylarının yükseldiği anlamına gelmiyor.

CHP'nin 'kazanıyoruz' masalı Talipoğlu'nu hatırlattı

Hayatını kaybeden gazeteci Tayfun Talipoğlu FETÖ'cülerin kanalı olan Samanyolu Haber'e katılmış ve "AK Parti'nin kendi yaptırdığı ankette bile oy oranı yüzde 29" demişti.

Talipoğlu bu açıklamalar sonrası büyük bir alay konusu olmuştu.