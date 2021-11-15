Canlı yayında birbirlerine girmişlerdi! Nihat Doğan ve Tuğba Ekinci'nin mesajları ifşa oldu

CHP yandaşı Flaş TV'nin, Türkiye'nin bayatlamış eski gündemini yeniden hortlatıp toplumu sığ tartışmaların içine çekmek isediği 'Al Sana Haber' adlı programda sunucu olan Tuğba Ekinci ve Nihat Doğan, canlı yayında Türk-Kürt tartışması yaşamıştı. Kavga sonrası Seyhan Soylu WhatsApp mesajlarını ifşa oldu.

Seyhan Soylu, Bahar Candan, Nihat Doğan, Tuğba Ekinci ve Ebru Polat'ın sunduğu 'Al Sana Haber' adlı programda, geçtiğimiz hafta yaşanan kavga çok konuşulmuştu. Canlı yayında Türk-Kürt polemiği yaşanmış, Tuğba Ekinci sinirlenerek yayını terk etmişti.

Seyhan Soylu mesajları ifşa etti

Kavganın yayın sonrası da devam ettiği ortaya çıktı. Seyhan Soylu ise WhatsApp grubunda Nihat Doğan ile Tuğba Ekinci’nin kavgalarını ifşa etti. Tuğba Ekinci, WhatsApp grubundan çıkarıldı.

Tuğba Ekinci: Kürt'ün en büyük düşmanı Kürt'tür

Tuğba Ekinci'nin mesajlarda "Kürt'ün en büyük düşmanı Kürt'tür. Başta İbrahim Tatlıses ibreti alemde az çekmedi kendi memleketlisinden çektiği kadar, çaylaklar yaşayarak öğrenecekler." dedi.

Nihat Doğan: Sayfadan atalım

Nihat Doğan ise "Programda olmayan insanları sayfadan atalım." deyince Ekinci çok kızdı. Ekinci "Cümleni dikkatli kur. Klavyeden cesaret hayırdır?" diyerek tepki gösterdi.

Programda artık yer almayacağını söyleyen Tuğba Ekinci'nin yerine yorumcu olarak Nurseli İdiz programa dahil oldu.

Kavga neden başladı?

Nihat Doğan, programa konuk olan Ece Ronay'ın Kürt olduğu için linç edilmeye çalışıldığını söylemiş ve artık Ronay'ın kendi koruması altında olduğunu açıklamıştı.

Ekinci canlı yayını terk etmişti

Nİhat Doğan, "Ben Kürdüm ve ırkımla da gurur duyuyorum, bin defa da dünyaya gelsem Kürt olarak dünyaya gelmek isterim." diye konuşunca Tuğba Ekinci sinirlenmiş; "Alevi de olsan 'Türküm Aleviyim', 'Kürdüm' de derken 'Türküm' demeyi de bileceksiniz." şeklinde konuşmuş ve canlı yayını terk etmişti.