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Medya Canlı yayında birbirlerine girdiler! Beddualar havada uçuştu...
Medya

Canlı yayında birbirlerine girdiler! Beddualar havada uçuştu...

Şarkıcı Songül Karlı eski eşi Metin Yüncü ile davalık olmuş ve 100 milyon lira parasının üzerine çöküldüğünü iddia etmişti. Beraat eden Yüncü ve Karlı canlı yayında yüzleşti. Eski karı koca birbirine girdi, ortalık karıştı.

Yeniakit Publisher
2022-07-08 14:52:00 -
Canlı yayında birbirlerine girdiler! Beddualar havada uçuştu...

Şarkıcı Songül Karlı eski eşi Metin Yüncü ile davalık olmuş ve 100 milyon lira parasının üzerine çöküldüğünü iddia etmişti. Beraat eden Yüncü ve Karlı canlı yayında yüzleşti. Eski karı koca birbirine girdi, ortalık karıştı.

Songül Karlı'nın Sultanbeyli'de bulunan arsasını kendisinden habersiz şekilde sattığı ve ayrıca, yaklaşık 100 milyon lira dolandırıldığı iddiasıyla eski eşi Metin Yüncü'den şikayetçi olmuştu. Müge Anlı'ya bile çıkacağını söyleyen Karlı'nın eski kocası geçtiğimiz günlerde beraat etti.

Metin Yüncü ve Songül Karlı, Beyaz Magazin canlı yayınında yüzleşti. Yayına bağlanan Karlı'ya sunucu eski ses kaydını dinletti. Yıllar önce eski kocası hakkında "Çalmaz, çırpmaz, yapmaz" dediği ortaya çıkan Karlı açıklamasında "Bu adam benim eşimdi insan eşini kötüler mi? Siz Metin'i aklamak için neler yapıyorsunuz? Ben sizle iki gündür bu kavgayı yaşıyorum. Ben bu adamla evlendi, adam bana ailesiyle imza aldı. Benim arsamı satıp karısına ev ve araba almış çünkü anlaşmalı boşanmışlar. Karısının en yakın arkadaşının ifadesi var" dedi.

O sırada yayına bağlanan Metin Yüncü ise iddialara itiraz ederken ortalık karıştı. Karlı hem sunucuya hem de eski kocasına tepki göstererek "Senin Allah belanı versin. Senin Allah belanı versin" dedi.

Yüncü ise itirazlarına devam ederek "Yeter ya, Senin Allah belanı versin, yazıklar olsun" dedi.

Karşılıklı hakaretlerin devam ettiği yayında uzun süre karşılıklı beddualar sürdü.

Songül Karlı "Sizin hepinizi Allah'a havale ediyorum" dedi.

 

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