Canlı yayında "Atatürk" tartışması! "Çıkaramaz demek bu milleti aşağılamaktır"

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Beyaz TV ekranlarında Osman Gökçek ile Kemalist Mehmet Faraç'ın tartışması dikkat çekti.

Faraç'ın "Bu millet bir M. Kemal daha çıkaramaz." şeklindeki sözlerine Osman Gökçek'ten tepki geldi.

Osman Gökçek, "Atatürk'e saygım sonsuz. Ama bu millete, bir daha M. Kemal Atatürk çıkaramaz demek hakarettir. Bu milleti aşağılamak demektir. Bu millet Allah izin verirse Fatih Sultan Mehmed de çıkarır, Atatürk de çıkarır. Yapmayın, niye çıkaramasın?" dedi.

Bu sözleri özgüvensizlik olarak değerlendiren Osman Gökçek, "Bir milleti küçük görmektir. Bu ülkede Erdoğan'dan da daha iyi siyasetçiler çıkar, Atatürk'ten de daha iyi liderler çıkar. Bu düşünce, milleti küçük görmektir. Kendi ülkemizi böyle küçük görmeyelim." ifadelerinde bulundu.